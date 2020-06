Ipatinga fecha comércio após arrancada da doença

A cidade de Ipatinga anunciou, ontem, após reunião do Comitê Gestor de Crise, o fechamento do comércio não essencial no município por 10 dias. A decisão foi tomada após um aumento considerável de casos confirmados de coronavírus na Região do Vale do Aço. Os números foram mostrados pelo Estado de Minas em 29 de maio. Até ontem, segundo a Prefeitura de Ipatinga, o comércio não essencial funcionava com expediente limitado a três dias por semana (segunda, quarta e sexta), das 12h às 18h. A decisão para fechar os estabelecimentos do tipo é para evitar um lockdown na cidade.





“Hoje, o número de infectados em Ipatinga já representa uma relação de 1.030 para cada milhão de habitantes, e para o município aderir ao ‘lockdown’ bastaria que o quantitativo fosse acima de 750 para um milhão. Ipatinga já ultrapassou e muito a taxa máxima para adoção dessa medida. Porém, entendemos que optar por esse confinamento total poderia significar a eliminação completa dos CNPJ (as empresas). Sabemos que a culpa dos números na cidade não é do comércio, mas acontece que ele acaba sendo um atrativo para aglomerações”, disse o prefeito Nardyello Rocha.





Entre os comércios essenciais, estão bares e restaurantes. Estes poderão funcionar no sistema delivery, sendo permitido, também, que o cliente busque os pedidos nos locais. Contudo, Ipatinga segue o decreto federal que classifica academias como serviços essenciais.





Um protocolo de segurança uniforme está sendo discutido na região, de acordo com a Prefeitura de Ipatinga. Na segunda-feira, o Estado de Minas mostrou ações de alguns prefeitos para combater a proliferação da COVID-19 no interior de Minas. A cidade de São João do Oriente, também no Vale do Aço, por exemplo, vai contratar mais médicos para evitar que pacientes do município se desloquem para hospitais de Ipatinga e Caratinga.