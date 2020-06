Uberlândia ultrapassa barreira dos mil casos de coronavírus

Hospital Municipal de Uberlândia, no qual há 40 leitos reservados para tratamento da COVID-19: cidade é a segunda em casos e mortes no estado (foto: Prefeitura de Uberlândia/Divulgação)

Com uma taxa de ocupação de leitos de Unidade de Terapia Intensiva (UTI) de 90%, Uberlândia, no Triângulo, é a primeira cidade do interior do estado a ultrapassar a barreira dos 1 mil casos do coronavírus, com o registro de 1.344 pacientes com a COVID-19 e 28 mortes confirmadas, até ontem, de acordo com a Secretaria de Saúde do município.





Os dados do boletim epidemiológico da Secretaria de Estado de Saúde de Minas (SES-MG) divulgados ontem estão defasados em relação aos números da prefeitura, constando 880 casos e 21 mortes confirmadas na cidade-polo do Triângulo, que tem 691,3 mil habitantes, o segundo centro mais populoso do estado. Em número de ocorrências da doença, Uberlândia só perde para Belo Horizonte, que já teve 1.861 casos e 51 mortes confirmadas, segundo as estatísticas da SES.





De acordo com a Secretaria de Saúde de Uberlândia, a cidade conta com 70 leitos de UTI na rede municipal, dos quais 40 do Hospital e Maternidade Municipal Dr. Odelmo Leão Carneiro e outros 30 de uma unidade implantada em caráter emergencial pela prefeitura para receber exclusivamente pacientes graves do coronavírus. A taxa de ocupação dos leitos de UTI chegou a 90% no município ontem.





Ainda de acordo com o último boletim da prefeitura, há 30 pessoas internadas em unidades de terapia intensiva em decorrência da COVID-19 em Uberlândia e 39 em leitos de enfermaria. O secretário de Saúde de Uberlândia, Gladstone Rodrigues, disse que o município implementa esforços na tentativa de controlar o avanço do coronavírus e garantir atendimento às pessoas que contraíram a doença, tendo investido mais de R$ 40 milhões no combate à pandemia.





Ele lembra que, além de fazer aquisição de equipamentos e medicamentos, a municipalidade assumiu o funcionamento do antigo hospital Santa Catarina, onde foram instalados novos leitos de UTI e enfermaria, exclusivamente para o atendimento dos casos da COVID-19. Nos próximos dias, serão criados mais seis leitos de UTI na rede municipal, disse.









Cidade-polo do Triângulo tem índice de 800 testes para cada 100 mil habitantes, informou a prefeitura (foto: Túlio Santos/EM/D.A Press %u2013 12/3/20)

“Além disso, foi contratado um laboratório para a realização de testes diários. Somado a isso, foram adquiridos mais de 20 mil testes rápidos, que estão sendo utilizados em pessoas suspeitas ou quem já teve contato com casos positivos. Com isso, o município está com o índice de 800 testes para cada 100 mil habitantes, muito superior às médias nacionais e estaduais”, informa Rodrigues.





LIMPEZA





O secretário ressalta que as ações para o controle da COVID-19 na cidade-polo do Triângulo incluem a “sanitização” (limpeza) diária de vias e pontos de aglomeração da cidade e criação de uma força-tarefa para fiscalização do comércio quanto ao cumprimento das restrições para frear a transmissão do vírus.





A Secretaria de Saúde informou que, com a reabertura do Hospital Santa Catarina e a ampliação dos leitos de UTI e de enfermaria ainda não foi necessária a implantação de um hospital de campanha. Além disso, conta o atendimento do Hospital das Clínicas da Universidade Federal de Uberlândia (UFU). “No entanto, se esse cenário se modificar e a taxa de ocupação de enfermarias crescer, o município já dispõe de um plano de atuação para a montagem de um eventual hospital de campanha”, assegura Gladstone Rodrigues.





UBERABA





Em Uberaba, cidade de 333,28 mil habitantes também no Triângulo Mineiro, a situação da pandemia é mais tranquila do que em Uberlândia. Foram registrados em Uberaba 211 casos da COVID-19 e sete mortes confirmadas em decorrência da doença, segundo o boletim da Secretaria Municipal de Saúde, divulgado na noite de segunda-feira.





O secretário de Saúde de Uberaba, Iraci de Souza Neto, disse que a taxa de ocupação de leitos de UTI no município oscila na faixa de 15% a 20%. Conforme a Secretaria Municipal de Saúde, Uberaba dispõe de 67 leitos de UTI disponíveis para o combate à pandemia, distribuídos nas seguintes unidades: Hospital Regional José Alencar (referência na rede pública da cidade para internação de pacientes com coronavírus), Hospital São Domingos (referência na rede privada para recebimento dos casos da doença respiratória no município), Hospital Mário Palmério e no Hospital de Clínicas da Universidade Federal do Triângulo Mineiro.





Iraci Souza Neto afirma que a Prefeitura de Uberaba está conseguindo “segurar” o avanço da COVID-19 na cidade porque, além das medidas de isolamento social, criou um “plano de contingenciamento” para a pandemia, tendo como destaque a decisão de disponibilizar o Hospital Regional José Alencar somente para atender pacientes com sintomas da doença respiratória. “Implementamos o plano em alinhamento com a rede privada”, afirma o secretário.





Ele destaca que a Prefeitura de Uberaba também investe na testagem da população. De acordo com o secretário, o município já adquiriu cerca de 24 mil testes para a COVID-19, mas a meta é chegar a 35 mil, fazendo novas aquisições em parceria com entidades do comércio e da indústria locais. O objetivo é realizar os exames por amostragem, testando 10% da população, informou.





De acordo com o secretário Iraci de Souza Neto, até agora, a Prefeitura de Uberaba fez 2,5 mil testes para o coronavírus na cidade, dos quais 86% tiveram resultado negativo.

