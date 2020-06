Primeiros espetáculos dos ipês

Típicas deste período do ano, as floradas começam a aparecer em Belo Horizonte (foto: LEANDRO COURI/EM/D.A PRESS)







Os ipês começam a aparecer timidamente em Belo Horizonte, num prenúncio do inverno, que chega em 20 de junho. É que as charmosas flores, típicas desta época do ano, são mais propensas a sincronizar com as baixas temperaturas e tempo seco.

Apesar de a quarentena manter a população em casa e o espetáculo colorido não ter a plateia de costume, as árvores já pintam avenidas como a do Contorno e Getúlio Vargas, no Bairro Funcionários, Região Centro-Sul da capital.

Mesmo “fora de campo”, o professor do Departamento de Botânica do Instituto de Ciências Biológicas da UFMG João Renato Stehmann define o desabrochar dos ipês como “uma beleza necessária para a saúde do meio ambiente e a identidade do Brasil”.

“Estudamos nossa biodiversidade e entendemos que o ipê é um componente magnífico. Só em Minas Gerais, temos mais de 20 espécies de ipês. Não há quem venha de fora e não fique boquiaberto, assim como a gente fica ao ver as cerejeiras no Japão”, compara Stehmann. “É uma planta magnífica e temos o privilégio de tê-la na cidade.”

O professor de botânica ressalta ainda que os ipês têm como característica florescer próximo ao inverno. Normalmente, aparecem primeiro os roxos, depois, os rosas, amarelos, e por fim, os brancos. “Eles podem adiar ou atrasar de acordo com a secura. Se chover menos durante essa época, antecipa o florescer. Se chover mais, atrasa.”