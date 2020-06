Bombeiros afastam risco iminente de ruptura da outra barragem no Triângulo Mineiro

Barragem se rompeu no sábado, em Perdizes, interior de Minas (foto: Divulgação/Corpo de Bombeiros)

Foi afastada nesta segunda-feira (1º), pelo menos por enquanto, o risco iminente de rompimento da Barragem do Pântano, localizada em Perdizes, município localizado na Região do Alto Paranaíba, em Minas Gerais. As informações são do Corpo de Bombeiros.

A estrutura está localizada a jusante da represa que se rompeu no sábado (30). O temor das autoridades era de que esse desastre ocasionassedesta vez da Barragem do Pântano.

Tanto a barragem ameaçada quanto a que se rompeu estão localizadas na Fazenda Água Santa, uma lavoura de batatas em Perdizes. Segundo os bombeiros, o nível d’água na represa do Pântano rebaixou nesta segunda.

Ainda com o rebaixamento, a corporação informou que foram executadas medidas de reparação do solo por causa da erosão causada pelo rompimento de sábado. Essas ações, segundo os bombeiros, continuam nos próximos dias.

A corporação também esclareceu que as atividades na lavoura de batatas “segue sendo retomada após aval dos órgãos ambientais”.

Servidores do Núcleo de Emergências Ambientais, da Fundação Estadual do Meio Ambiente de Minas Gerais, já estiveram em Perdizes. O mesmo vale para agentes da Coordenadoria Estadual de Defesa Civil e oficiais da Polícia Militar de Meio Ambiente.

Fazenda Água Santa se manifesta

A Fazenda Água Santa, proprietária da barragem, afirmou que acompanha de perto o trabalho do Corpo de Bombeiros na avaliação das causas e consequências do ocorrido.





Por meio de nota, a Fazenda lamentou o acontecido e alegou que não há risco de novos vazamentos.



A Água Santa fornece matéria prima para a Bem Brasil Alimentos, fabricante de batata pré-frita congelada e flocos desidratados de batata, que tem unidades em Perdizes e Araxá. Segundo a Água Santa, as empresas são apenas parceiras comerciais e exercem “atividades independentes”.





Veja abaixo a íntegra da nota emitida pela Fazenda Água Santa





Sobre o incidente ocorrido na madrugada deste domingo (31/05), em Perdizes (MG), a Fazenda Água Santa informa que sua equipe de segurança acompanha, de perto, a atuação do Corpo de Bombeiros na avaliação das causas e possíveis impactos.





A Fazenda lamenta o ocorrido e reforça que, apesar dos transtornos, não houve vítimas e não há riscos de novos vazamentos. Ressalta, ainda, que atua, há décadas, com total responsabilidade e respeito ao meio ambiente e à comunidade. A propriedade é uma das fornecedoras de matéria-prima para a Bem Brasil, mas as atividades são independentes.