Funerária indeniza família de falecido por constrangimento em velório

Família do falecido pediu que a funerária arcasse com os prejuízos, alegando que passaram por transtornos financeiros e psicológicos irreparáveis em um momento de perda e dor (foto: TJMG/Reprodução) Uma funerária terá que indenizar uma família em R$10 mil por danos morais e materiais. O caso aconteceu em São Gonçalo do Sapucaí, na Região Sul de Minas, e os familiares do falecido passaram por constrangimento durante velório por falhas no serviço da funerária.





18:57 - 30/03/2020 Prefeitura de BH suspende velórios em seus cemitérios por causa do coronavírus constatação da morte por acidente de trânsito, o dono da funerária retirou o corpo do local sem encaminhá-lo ao Instituto Médico Legal (ILM). Alem disso, durante o velório, houve vazamento de líquidos e mau cheiro vindos do cadáver, por falhas no preparo do corpo pela funerária. “Isso porque, segundo a família, não foi feita a tanatopraxia, um procedimento destinado a retardar a decomposição do corpo e evitar odores desagradáveis”, divulgou o Tribunal de Justiça de Minas Gerais (TJMG). De acordo com a família indenizada, após ada morte por acidente de trânsito, o dono da funeráriao corpo do local sem encaminhá-lo ao Instituto Médico Legal (ILM). Alem disso, durante o velório, houvede líquidos e mau cheiro vindos do cadáver, porno preparo do corpo pela funerária. “Isso porque, segundo a família, não foi feita a, um procedimento destinado aa decomposição do corpo e evitar odores desagradáveis”, divulgou o





De acordo com a família, o incidente causou constrangimento e os parentes precisaram levar o corpo ao IML e contratar um novo serviço funerário para o sepultamento.





Na justiça, a família pediu que a funerária arcasse com os prejuízos, alegando que passaram por transtornos financeiros e psicológicos irreparáveis em um momento de perda e dor.





A juíza Thaus Maria Vinci determinou, em primeira instância, o pagamento de R$10.100 aos familiares do falecido por danos materiais. No entanto, a funerária recorreu, sustentando que a família optou por economizar no sepultamento e dispensou o serviço de tanatopraxia.





A indenização foi fixada em R$10 mil. A decião do TJMG manteve a condenação no que diz respeito à devolução do valor pago pelos serviços funerários e atendeu ao pedido dos familiares de reparação pelo sofrimento.