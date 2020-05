Benção do Divino Espírito Santo em tempos de pandemia

Das janelas das casas de Santa Luzia, na Grande BH, fiéis recebem a bênção do Divino Espírito Santo (foto: André Mário Pinto Barbosa/Divulgação)

Segurança da fé em tempos de incertezas. Com as janelas enfeitadas nas cores branco e vermelho, os moradores de Santa Luzia, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, assistem, na manhã deste domingo (31), dia de Pentecostes, ao encerramento da novena do Divino Espírito Santo, representado pela pomba sagrada. Tendo o Santuário Arquidiocesano Santa Luzia fechado devido à pandemia do novo coronavírus, o titular da paróquia, padre Felipe Lemos, decidiu por um "passeio", numa caminhonete, com a imagem, acompanhado dos imperadores da festa religiosa, Wellington Rodrigo Moreira Corrêa e Lílian Soares da Silva, e mordomos Angell Amantino Domingues Ferreira e Viviane Oaiva Gonzaga Ferreira.





O "passeio" com a imagem do Divino Espírito Santo começou após a missa das 9h, celebrada no santuário, na Praça da Matriz, no Centro Histórico. Desse local, seguiu em direção aos bairros Santa Mônica, Esplanada, Alto Bela Vista, Camelos, São Geraldo, passou pela Avenida Nossa Senhora do Carmo rumo ao Centro Histórico e visitou o bairro Idulipê até retornar ao templo do século 18 que tem, no altar-mor, a imagem da padroeira e protetora da visão. Ainda neste domingo (31), às 19h30, haverá missas e, como vem ocorrendo, com transmissão pelas redes sociais da paróquia. Padre Felipe adisntou que no próximo dia 11, feriado de Corpus Christi, ele sairá pela cidade, num veículo, para abençoar a comunidade com o Santíssimo Sacramento.





A Igreja celebra hoje Pentecostes, ou 50 dias após a páscoa, em memória à descida do espírito santo sobre os apóstolos de Jesus. A arquidiocese de Belo Horizonte tem programação pelas redes sociais - para ver os horários das transmissões, acesse acesse o site arquidiocesebh.org.br





GUARDA DE MOÇAMBIQUE

Já em Timóteo, no Vale do Aço, a tarde deste domingo (31) está reservada para a festa de 15 anos do Instituto Cultural Reis do Rosário - Guarda de Moçambique. Às 16h, haverá uma live da guarda diretamente da Comunidade Nossa Senhora do Rosário, no Bairro Bela Vista, com transmissão pelo Facebook e Instagram. O objetivo é arrecadar alimentos para famílias carentes. Presidida pelo capitão-mor Luis Fabiano dos Santos e por Medianeira Maria (vice), a Guarda de Moçambique de Timóteo tem 70 integrantes devotos de Nossa Senhora do Rosário.