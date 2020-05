Rompimento de açude mobiliza bombeiros em Minas Gerais

Lavouras em Perdizes: bombeiros acionados para ocorrência com rompimento de açude (foto: Google Maps)

Bombeiros foram acionados, na madrugada deste domingo, para atender ocorrência de rompimento de um açude de irrigação em lavoura de batatas, conforme informações preliminares da corporação. O incidente ocorreu na unidade da empresa Bem Brasil em Perdizes, no Triângulo Mineiro, a 420 quilômetros de Belo Horizonte.





Ainda de acordo com esses primeiros relatos, não houve vítimas.









O açude desagua em um segundo que, por sua vez, cai no reservatório de Nova Ponte. As informações na madrugada indicavam alerta para o risco de um efeito em cascata, com rompimento deste segundo açude.





A escuridão da noite dificultava a confirmação de detalhes e os militares trabalhavam nisso no começo desta manhã.





A reportagem não obteve contato nos números informados no site da empresa Bem Brasil.





Este texto está em atualização.