Batida entre carreta e carro deixa duas pessoas feridas em Minas

Carro teve a frente completamente destruída por causa do acidente (foto: Divulgação/Corpo de Bombeiros)

Ultrapassagem de risco em rodovia quase tirou a vida de duas pessoas na manhã desta sexta-feira (29) em Salinas, no Norte de Minas Gerais. De acordo com o Corpo de Bombeiros, a batida envolveu um carro de passeio, que tentava passar outro veículo na BR-251, e uma carreta, que vinha no sentido contrário.

Segundo a corporação, o motorista do carro, de 40 anos, e a passageira do mesmo veículo, também de 40, ficaram gravemente feridos. O condutor da carreta não sofreu ferimentos.

O fato aconteceu por volta das 10h30, na altura do Km 376. De acordo com os bombeiros, o motorista da carreta contou que nada pode fazer para evitar o choque, já que o condutor do carro

Duas viaturas do Pelotão do Corpo de Bombeiros em Salinas se deslocaram ao local. Eles contaram com apoio de helicóptero da corporação que estava em Montes Claros, também no Norte de Minas.

A aeronave conduziu a mulher para Montes Claros. Ela reclamava de dores na bacia e no tórax.

O homem estava acordado, porém confuso e com várias escoriações. Ele se queixava, segundo os militares, de fortes dores nas pernas. Uma viatura do Samu de Cristália, também no Norte do estado, o levou até Montes Claros.

Ainda de acordo com os bombeiros, o local do acidente foi sinalizado e isolado. Havia muito óleo na pista, então os militares jogaram serragem para evitar novos acidentes.

Além dos bombeiros e do Samu, uma equipe da Polícia Rodoviária Federal e outra da Polícia Militar prestaram apoio no local.