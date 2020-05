Contagem se prepara para reabrir shoppings a partir de 8 de junho

A Prefeitura de, na, anunciou nesta quinta-feira (29) mais um passo na reativação do comércio da cidade. A partir de 8 de junho, o município deve permitir a reabertura dos shoppings, fechados desde 20 de março por força do decreto municipal n° 1.527 - medida de contenção da pandemia do novo coronavírus. A decisão foi confirmada pelo executivo municipal por meio de nota, após reunião do Comitê Intersetorial de Enfrentamento à COVID-19.





Em nota enviada ao, a administração municipal informou que o Comitê Intersetorial de Enfrentamento à Covid-19 se reuniu, nesta sexta-feira (29), com representantes do Ministério Público, dos shoppings centers, shoppings populares e lojistas para tratar da reabertura gradual e segura dos estabelecimentos.No encontro, ficou acertado que as regras do Decreto Municipal com esse objetivo serão definidas na próxima semana, "para que a reabertura dos estabelecimentos comerciais seja viabilizada a partir do dia 8 de junho de 2020".A divulgação da possível abertura dos shoppings ocorre no momento em que a cidade empenha esforços para a aquisição de 50. De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde, os trâmites de importação dos equipamentos, que vêm da Índia, ainda estão em andamento. A conclusão da compra depende de uma autorização da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), que deve ser expedida até segunda-feira (1°). Ainda segundo o órgão, O custo total dos dispositivos é de- o equivalente a. A negociação contou com o auxílio do embaixador de Israel, Yossi Shelley.