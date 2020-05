Coronavírus: Pompéu salta de um para cinco casos confirmados em quatro dias

Foi a quinta confirmação da doença na cidade nessa semana (foto: Reprodução/ Internet) quinto caso de paciente com o novo coronavírus (Sars-Cov-2) em Pompéu, na Região Central do estado, foi confirmado na tarde desta sexta-feira (29), pela prefeitura municipal. O registro ainda não foi contabilizado pela Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais (SES-MG) Secretaria de Saúde não informou se o paciente infectado trata-se de um homem ou uma mulher, e nem qual é seu estado de saúde. de paciente com o(Sars-Cov-2) em, nado estado, foi confirmado na tarde desta sexta-feira (29), pela. O registro ainda não foi contabilizado pela Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais (-MG) no informe epidemiológico diário , que consta apenas um caso da doença. Anão informou se o paciente infectado trata-se de um homem ou uma mulher, e nem qual é seu estado de saúde.









A primeira ocorrência da COVID-19 na cidade, anunciada na segunda-feira (25) pela Secretaria de Saúde, refere-se a um homem que reside no município. Após realizar exames em um consultório médico particular, foi encaminhado para a unidade de saúde e, posteriormente, levado para Sete Lagoas, cidade de referência no combate ao coronavírus.





Segundo a secretária de saúde, Fernanda Guimarães Cordeiro, os outros casos, confirmados na quarta-feira (27), foram de duas pessoas “que tiveram possíveis contatos com o primeiro paciente”. E, posteriormente, o Programa de Saúde da Família (PSF) rural recebeu um idoso que apresentava sintomas característicos da doença. “A unidade de saúde encaminhou o paciente para a realização do teste, que deu positivo”. Ainda não se sabe como o quinto infectado teria contraído a doença.

Prefeito diz que casos eram esperados

Por meio de um vídeo divulgado no site da prefeitura, na quarta-feira (27), o vice-prefeito Evangelos Adriano Pereira, ressaltou que “é importante que a população entenda que, como esperado, esses casos da doença começarão aparecer na cidade”. E, “quanto ao agravamento desses casos, estamos em excelente contato com unidades referenciais de saúde de Sete Lagoas para que nenhum pompeano sofra mais do que deve com a doença”.





No início do mês, quando ainda não havia casos registrados no município, a Prefeitura de Pompéu havia flexibilizado o funcionamento das atividades comerciais, seguindo todas as normas expressas nos decretos municipais e de acordo com as recomendações do Ministério da Saúde.

