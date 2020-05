Montes Claros testou 30% dos pacientes com sintomas de COVID-19

Segundo Dulce Pimenta, secretária municipal de Saúde, exames disponíveis hoje são suficientes para atender à demanda (foto: Luiz Ribeiro/EM/D.A. Press) 1.200 testes para o novo coronavírus, alcançando 30% dos pacientes que apresentaram sintomas respiratórios na cidade. A informação é da secretária de Saúde do município, Dulce Pimenta. Por outro lado, ela disse que o percentual de pacientes que deram positivo na cidade foi baixo, de apenas 4,9%. Estão sendo realizados, em média, 50 testes por dia, assegurou. Em Montes Claros (409 mil habitantes), cidade-polo do Norte de Minas, já foram realizados, alcançando 30% dos pacientes que apresentaram sintomas respiratórios na cidade. A informação é da secretária de Saúde do município, Dulce Pimenta. Por outro lado, ela disse que o percentual de pacientes que deram positivo na cidade foi baixo, de apenas 4,9%. Estão sendo realizados, em média, 50 testes por dia, assegurou.

“O quadro epidemiológico de Montes Claros está muito favorável (ao controle do novo coronavírus), muito por conta das medidas de proteção da população que foram adotadas. Então, é um quadro hoje que é diferente do quadro do estado e do quadro do país. A continuidade desse quadro vai depender muito agora do comportamento da população, de conscientização e da adoção das medidas de proteção de cada um”, assegura Pimenta.





A secretária Dulce Pimenta revelou que o município recebeu 7.300 testes rápidos do Ministério da Saúde, distribuídos pela Secretaria de Estado de Saúde. A Prefeitura de Montes Claros ainda adquiriu mais 15 mil exames, sendo que 10 mil foram doados pela empresa Alpargatas, que tem uma fábrica no município, por intermédio da “Rede do Bem”.





Impasse atrasou entrega de testes

“Além disso, a grande maioria dos pacientes apresentou sintomas leves do quadro respiratório, não se enquadrando nos critérios estabelecidos pelo Ministério da Saúde para a aplicação dos testes para a COVID-19”, completou.





A secretária disse ainda que a quantidade de testes para o novo coronavírus recebida pela Prefeitura de Montes Claros está sendo suficiente para o atendimento da demanda.”Mas também estamos atentos para novas aquisições de testes, caso haja necessidade”, assegurou.





Flexibilização das atividades econômicas





Após dois meses fechadas, estabelecimentos do comércio não essencial, como lojas de roupas, calçados e eletrodomésticos, foram reabertas, devendo seguir várias recomendações para impedir a transmissão do coronavirus, como o uso obrigatório de máscaras pelos funcionários e clientes e o respeito de distância mínima entre eles. A estrutura para a testagem da população foi um das razões alegadas pela Prefeitura de Montes Claros para a flexibilização das atividades econômicas no município, iniciada quinta-feira (21).Após dois meses fechadas, estabelecimentos do comércio não essencial, como lojas de roupas, calçados e eletrodomésticos, foram reabertas, devendo seguir várias recomendações para impedir a transmissão do coronavirus, como o uso obrigatório de máscaras pelos funcionários e clientes e o respeito de distância mínima entre eles.

Sobre o fato de, até então, terem sido submetidos aos testes pra COVID-19 30% das pessoas com sintomas gripais na cidade, a secretária alegou que o primeiro motivo para a “exclusão” dos outros 70% foi a demora da chegada dos exames encaminhados pelo Ministério da Saúde – o que só ocorreu em 19 de maio, dois meses após o início da pandemia.Segundo Dulce Pimenta, houve um impasse entre a Secretaria de Estado de Saúde e os municípios em relação aos critérios para a quantidade de material distribuído para cada cidade, o que provocou o atraso.Ela conta que o estado queria que os critérios fossem estabelecidos de acordo com o quadro epidemiológico de cada município, o que não foi aceito pelas prefeituras, que defenderam os critérios do Ministério da Saúde, que preveem a distribuição segundo a população de cada sede municipal, o que acabou prevalecendo.