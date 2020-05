Trabalhadores de mineradora contaminados fazem explodir casos de COVID-19 em Mariana

A histórica cidade de Mariana, na Região Central de Minas Gerais, viu o número de casos de COVID-19 disparar nas últimas duas semanas. Do dia 15 para esta quinta-feira (28), os moradores do município viram os diagnósticos positivos para o novo coronavírus saltarem de 37 para 167, um aumento equivalente 351% em apenas 13 dias. Além disso, nesse período, o número de mortes passou de três para sete.

De acordo com a prefeitura, o aumento se deve à obrigatoriedade da realização de testes para que as mineradoras possam voltar a operar no município. Conforme o boletim divulgado diariamente pela administração municipal, 99 dos 167 casos foram feitos pelo setor privado.