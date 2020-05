Morre Carlota Melo, enfermeira mineira sobrevivente da Segunda Guerra Mundial

Carlota Melo, ao centro, quando foi homenageada pela Forças Armadas no ano passado (foto: Divulgação/4ª Região Militar)

Morreu no fim da tarde desta quinta-feira (28), em Belo Horizonte, a enfermeira Carlota Melo, aos 105 anos, sobrevivente da Segunda Guerra Mundial. Nascida em Salinas, no Sul de Minas, a idosa tinha 105 anos e estava internada no Hospital Paulo de Tarso, localizado no Bairro São Francisco, na Região da Pampulha.

Segundo fontes informaram à reportagem, Carlota morreu por causas naturais. Ela vinha enfrentado um quadro de pneumonia recorrente e ficou por um período de tempo internada no Hospital Felício Rocho, até ser transferida para o Paulo de Tarso para ter mais conforto. Por volta das 19h, familiares dela ainda estavam nessa última unidade médica para remover o corpo.

Carlota ficou marcada por integrar a Força Expedicionária Brasileira (FEB) ao lado do Exército dos Estados Unidos durante o conflito na Itália. "Convivia com os norte-americanos o tempo todo, então tínhamos que nos comunicar de qualquer jeito. Usei roupas de frio do Exército deles, pois as nossas não eram adequadas.”, contou ao Estado de Minas em 2012, quando foi homenageada pelas Forças Armadas.

Mesmo sendo uma época de tanto sofrimento, a enfermeira confessou à época da entrevista que teve medo, mas não aquela “paúra”, palavra usada pelos italianos.

“Havia muito bombardeio, estávamos expostos dia e noite. Vivíamos num campo minado, tudo era perigoso”, lembrou Carlota, que muitas vezes foi obrigada a ir para o abrigo.

Amigo se despede

Responsável pelo museu da FEB em Belo Horizonte, Marcos Renault contou à reportagem um pouco sobre a amiga Carlota Melo, por quem tem grande admiração.

“Ela estava com 105 anos de idade. Ainda jovem, quando o Brasil declarou guerra, ela foi voluntária ao lado de 72 enfermeiras mineiras, heroínas do Brasil. Ela chegou a me dizer que muito mais de ministrar remédios e aplicar injeções, ela cuidava do emocional dos soldados, muitos deles jovens, que não sabiam como iriam retornar”, conta.

Emocionado, Renault contou um pouco como era a personalidade de Carlota Melo, sempre independente e cheia de vida. “É uma mulher que sempre teve à frente de sua época. Quando fez 90 anos, ela queria soltar de paraquedas, mas não deixaram. Daí, ela tentou voar de asa delta, mas também não deixaram. Então, ela teve a ideia de ir a Turquia para andar de balão. Mas, também não deixaram. Ela sempre quis viver. Era de uma sabedoria enorme. Vai deixar uma lacuna muito grande na nossa história”, lembra.

A guerra

O Brasil, via FEB, mandou ao teatro de operações da Itália 25.334 combatentes, dos quais 2.947 mineiros. Morreram 467, sendo 82 das Gerais. Houve vitórias, como a conquista da cidade de Montese e do Monte Castelo, entre várias outras, sendo que, em Collecchio e Fornovo, os pracinhas cercaram e aprisionaram a 148ª Divisão de Infantaria Alemã, com quase 15 mil homens.