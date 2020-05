Coronavírus: Hospital de campanha começa funcionar em Conselheiro Lafaiete

AM

(foto: Divulgação) pandemia do novo coronavírus, começou a funcionar na terça-feira (26) o novo hospital de Conselheiro Lafaiete, Região Central de Minas Gerais. Exclusivo para tratamento de pacientes com COVID-19, foram disponibilizados 60 leitos, sendo 10 de Terapia Intensiva (UTI), que vão atender a 12 municípios da região e cerca de 200 mil pessoas. Em meio à, começou a funcionar na terça-feira (26) oRegião Central de Minas Gerais.foram disponibilizados 60 leitos, sendo 10 de Terapia Intensiva (UTI), que vão atender a 12 municípios da região e cerca de 200 mil pessoas.

“O início do funcionamento do Hospital de Campanha vai nos possibilitar minimizar a pressão na nossa rede de saúde. Vamos continuar trabalhando de forma conjunta e harmônica, tornando o trabalho mais forte e comprometido com a saúde da população”, explica o prefeito de Conselheiro Lafaiete, Mário Marcus.

O hospital foi construído com o apoio da Gerdau, empresa produtora de aço, que doou 13 respiradores. “A Gerdau tem investido recursos para apoiar na estruturação dos sistemas de saúde nos locais onde está presente. E não apenas para resolver os problemas de curto prazo, mas também para deixar um legado para a comunidade. Como é o caso deste hospital em Conselheiro Lafaiete, que após a pandemia permanecerá aberto como hospital de referência para a região", afirma o diretor de Mineração e Matérias-Primas da Gerdau, Wendel Gomes.

A unidade funcionará no sistema de portas fechadas. Apenas encaminhamentos de pacientes que necessitarem de leitos de internação vindos de outras unidades de saúde de Lafaiete e dos municípios pactuados na microrregião de saúde, diagnosticados com COVID-19.



O atendimento, 24 horas por dia, será feito por uma equipe de cerca de 60 profissionais, que passaram por treinamento especializado.

*Estagiária sob supervisão da subeditora Kelen Cristina