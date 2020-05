Garoto do Vila da Serra idolatra garis de Nova Lima e sonha em se tornar um

(foto: Arquivo Pessoal)

A maioria das crianças sonha ser jogador de futebol, dançarino, cantor, blogueiro e outras profissões que as aproximam da fama. No entanto, Thiago Esteves, de apenas 4 anos, tem outros ídolos: os garis. Três vezes por semana, ele corre para a varanda de sua casa, sobe na cadeira e acena para os profissionais que fazem a coleta de lixo do Bairro Vila da Serra, em Nova Lima, na Grande BH.