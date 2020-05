Curso da UFMG capacita profissionais da saúde para atender pacientes com COVID-19

(foto: Portal Faculdade de Medicina/Divulgação) curso online e gratuito para capacitação no atendimento de pacientes em estado crítico infectados pela COVID-19. O projeto é uma parceria de dois cursos da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), a Escola de Enfermagem e a Faculdade de Medicina, com o apoio da Faculdade de Psicologia, de outras universidades do Brasil e de entidades. Profissionais de saúde de hospitais públicos e alunos do último ano de cursos da área de saúde poderão se inscrever no. O projeto é uma parceria de dois cursos da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), a Escola de Enfermagem e a Faculdade de Medicina, com o apoio da Faculdade de Psicologia, de outras universidades do Brasil e de entidades.





(foto: Divulgação) 750 profissionais de todo o Brasil e Andreza ressalta que as turmas serão criadas enquanto houver a necessidade de formação dos profissionais. A professora do Departamento de Enfermagem da UFMG e uma das coordenadoras do projeto, Andreza Werli-Alvarenga, conta que o objetivo é formar o maior número de profissionais para assistência qualificada, por meio de curso de excelência, baseado em evidências científicas. O curso já tem turmas com mais dede todo o Brasil e Andreza ressalta que as turmas serão criadas enquanto houver a necessidade de formação dos profissionais.





Os idealizadores do curso também realizam uma campanha para viabilizar a doação de tablets. A “Doe um tablet ” foi inspirada pela campanha italiana “Direito de dizer adeus” e quer conectar pacientes com a COVID-19 e os familiares, que não podem entrar nas Unidades de Terapia Intensiva. As tecnologias já eram utilizadas antes da pandemia de coronavírus, quando os médicos e enfermeiros emprestavam os aparelhos aos pacientes, mas pelo alto nível de contaminação do vírus os profissionais não podem mais emprestar os celulares. Após a pandemia, a ideia dos idealizadores do projeto é que os aparelhos permaneçam nos hospitais para auxiliar pacientes com familiares distantes ou impossibilitados de realizar a visita presencial.





Serviço

www.uticovid19ufmg.com.br Quem quiser se inscrever no curso de capacitação ou ajudar na campanha de arrecadação de tablets pode ver mais informações em:





