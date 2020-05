Livrarias da Savassi reabrem, entre o alívio e a apreensão

Dono da Scriptum, Welbert Belfort diz que deve encerrar o expediente às 16h, pois prevê pouco movimento neste reinício (foto: Edésio Ferreira/EM/D.A Press)

Tradição que recomeça na Ouvidor

Bernardo Ferreira estava trabalhando somente com um livreiro e, nesta semana, receberá os demais funcionários da Ouvidor (foto: Edésio Ferreira/EM/D.A Press)

Cafezinho adiado na Quixote

Cláudia Masini diz que, nos primeiros dias, apenas ela e seu sócio, Alencar Perdigão, farão o atendimento na Quixote (foto: Edésio Ferreira/EM/D.A Press)

A queda nas vendas foi abissal. Sessenta por cento na Scriptum, 85% na Ouvidor, 90% na Quixote. Pouco mais de 60 dias fechadas, as três, que formam o tradicional, reabriram há pouco suas portas. Um misto de alívio e apreensão cerca os proprietários.“Enquanto não soubermos que há uma estabilidade (no controle da) não sei direito como se dará o período de reabertura. Mas é bom voltar a poder atender as pessoas”, comenta Welbert Belfort, da, que chegou aos 23 anos de existência neste mês sem muitos motivos para comemorar.Belfort não pretende manter a livraria aberta até as 19h – o horário permitido neste momento vai das 11h às 19h. “Como não terei o público da redondeza que trabalha na Savassi e vem na livraria no fim da tarde, devo permanecer aberto até as 16h”, ele diz.Mesmo com o fechamento imposto pelo período de quarentena, as três livrarias continuaram atendendo aos clientes. Todas de portas fechadas, trabalharam vendendo livros via redes sociais e telefone. As entregas foram feitas via Correios ou motoboy.Belfort comenta que foi a. Durante o período ele fez algumas promoções, muitas com títulos próprios, já que a Scriptum é também editora.Bernardo Ferreira, da terceira geração de proprietários da, trabalhou sozinho durante o primeiro mês do isolamento social. Já no segundo passou a contar com um livreiro e, a partir desta semana, os demais funcionários voltarão para a livraria, que completou. “Continuamos atendendo realmente para não parar, pois a venda foi de 15% dos que costumamos vender”, ele comenta.Como houve poucos lançamentos literários no período e as livrarias estavam de portas fechadas, não houve reposição de estoque. “As novidades virão a partir de agora”, conta Ferreira.Para os títulos que a Ouvidor não tem no local, os pedidos são feitos para distribuidora. Em boa parte dos casos, são entregues no próprio dia.Livraria também muito conhecida por seu café e por seus lançamentos, a Quixote reabriu nesta segunda-feira. Mas só para vender livros., nem movimento na cafeteria.“Não me sinto ainda completamente segura”, comenta a sócia Cláudia Masini, que fará o atendimento presencial, pelo menos neste momento, sem funcionários. Somente ela e seu sócio, Alencar Perdigão.Mesmo com as dificuldades do período, ela diz, houve boas surpresas. “Não tinha, até então, essa experiência de atender sem ser pessoalmente. E vi muito carinho. Muita gente que era cliente indicou outras pessoas que viraram clientes. E me pediam muita indicação”, comenta Cláudia.Um dos títulos que ela mais vendeu no período foi A vida pela frente, clássico da literatura francesa, de