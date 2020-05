Justiça nega que homem traído anule transferência de imóvel

Home transferiu o financiamento de um lote para sua então namorada, em Belo Horizonte (foto: TJMG/Reprodução) transferiu o financiamento de um lote para sua então namorada, em Belo Horizonte, teve o pedido negado pela Justiça para anular o negócio. O homem descobriu ter sido traído enquanto namorava com a mulher a distância. Ele terminou o relacionamento ao tomar conhecimento que a companheira morava com outro homem em São Paulo. Um homem queo financiamento de umpara sua então namorada, em Belo Horizonte, teve o pedidopela Justiça parao negócio. O homemter sido traído enquanto namorava com a mulher a distância. Ele terminou o relacionamento ao tomar conhecimento que a companheiracom outro homem em São Paulo.









Ainda segundo o dono do imóvel, a ex-namorada descobriu que o homem pretendia registrar uma empresa com seu irmão e, então, sugeriu que o financiamento fosse passado para o nome dela porque se sociedade não desse certo, ele não perderia o patrimônio em caso de penhora.





“Ele transferiu o contrato para o nome da namorada; mas, conforme relatou no processo, continuou a pagar todas as prestações e as despesas referentes ao financiamento e à obra, visto que sua companheira era doméstica e alegava nunca poder ajudar”, divulgou o TJMG.





Após descobrir que havia sido traído durante todo o relacionamento, o homem decidiu não se casar e, quando entrou em contato com a namorada, ela confirmou os fatos.





De acordo com relatos do homem, ele chegou a tentar um acordo para que o imóvel fosse transferido a ele, mas a ex-parceira disse que só aceitaria se recebesse R$ 10 mil. O homem depositou metade da quantia e a mulher se recusou a cumprir o acordo, afirmando que o lote pertencia somente a ela.





No entanto, a mulher alegou que o ex-namorado enfrentava problemas financeiros e não conseguia pagar as despesas e parcelas do imóvel. A doméstica ainda relatou que pagou R$ 20 mil pela construção da casa, de forma que foi combinado entre eles que 50% da propriedade pertenceria a ela.





O caso tramitou na Justiça e ambas as partes recorreram. Por fim, a desembargadora Juliano Campos manteve a improcedência do pedido de anulação do negócio e o dever do homem de pagar um aluguel mensal à ex-namorada, porque ele estava usufruindo do imóvel sozinho. Além disso, o negócio não foi anulado e, portanto, o bem pertence a ela.