Coronavírus: projeto distribui máscaras face shield e abridores de porta em Timóteo

(foto: Reprodução/Google) coronavírus em Timóteo, no Vale do Aço, alunos da unidade CEFET do município fabricarão e distribuirão máscaras do tipo face shield e abridores de porta hands-free. Para ajudar a combater a pandemia do novoem, no Vale do Aço, alunos da unidade CEFET do município fabricarão e distribuirãodo tipo face shield e abridores de porta hands-free.









A iniciativa, que foi selecionada em edital da Diretoria de Extensão e Desenvolvimento Comunitário, é coordenada pela professora Rosana Nunes e envolve a participação de alunos como Guilherme Sousa Eler, formado em Informática Industrial pelo CEFET e atualmente estudante de Engenharia de Computação também na Instituição.



Guilherme explica que o projeto busca ajudar os profissionais de saúde e a comunidade do campus Timóteo. “É uma honra poder fazer algo para minimizar os riscos dessas pessoas”, afirma.





Serão fabricados também 50 abridores de porta do tipo hands-free, que serão impressos e posteriormente instalados em maçanetas já existentes nos ambientes mais movimentados do campus Timóteo. “Esse abridor permite o uso do cotovelo para mover as maçanetas. Dessa maneira, evita-se o contato das mãos com uma superfície que é muito utilizada, diminuindo a exposição das pessoas ao vírus”, explica Guilherme.