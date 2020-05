Prefeitura de Pelo Leopoldo volta atrás e fecha comércio não essencial

(foto: Google Street View/ Reprodução)

, que fica na Grande BH, anunciou, nesse sábado, que o comércio não essencial voltará a ser fechado para "avaliação de isolamento intermitente". Reabertura parcial começou no início de maio.A partir de segunda, funcionará sem aglomeração, meia porta e/ou agendamento: supermercados, padarias, sacolões, açougues, postos de combustíveis, casas de ração, hospitais, farmácias, mecânicas, borracharias, lojas de consertos de celulares, materiais de construção, distribuidoras de gás e água, óticas, chaveiros e lojas de alvenaria.Bares, restaurantes e lanchonetes podem funcionar por meio de entrega a domicílio ou retirada no local.Em regime de urgência, funcionará clínicas médicas e odontológicas. E instituições financeiras e casas lotéricas abrem com restrição e controle de público.De acordo com o último boletim epidemiológico divulgado pela Secretaria Municipal de Saúde, Pedro Leopoldo tem 336 casos notificados, sendo. O município temde coronavírus. Todos os óbitos suspeitos foram descartados.Sobre o sétimo caso confirmado nesse sábado, a administração municipal informa que se trata de um homem, com 38 anos, profissional de saúde, que apresentou sintomas leves e já está recuperado."Reafirmamos que a maneira de evitar o contágio é mantendo as medidas de prevenção e isolamento social. Portanto, fique em casa e saia de sua residência somente se for necessário fazendo sempre o uso de máscaras", informa a nota da prefeitura divulgada em rede social.