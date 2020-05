Governo mineiro não pretende aderir à cloroquina

Dario Ramalho concedeu entrevista coletiva ao lado do secretário de Estado da Saúde, Carlos Eduardo Amaral (foto: Reprodução TV)

Minas Gerais ainda vai estudar se ampliará a possibilidade de uso da cloroquina e hidroxicloroquina, medicamentos usados no tratamento da malária, também para pacientes com sinais e sintomas leves do novo coronavírus. Na opinião da Secretaria de Estado da Saúde, não há comprovação de que a droga seja eficiente no combate à pandemia de COVID-19.





“Há pouca evidência da eficácia da cloroquina para tratar a COVID-19. Gera muito mais efeitos colaterais para o paciente que benefícios, conforme estudos. Mas vamos estudar o protocolo (divulgado pelo Governo Federa)”, afirmou Dario Ramalho, subsecretário de Vigilância em Saúde de Minas, em entrevista coletiva no início da tarde desta quinta-feira, na Cidade Administrativa.