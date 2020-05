Homem é preso suspeito de matar vizinhos por ciúmes em Contagem

(foto: PCMG/Divulgação) matar um vizinho a tiros na rua de casa depois de um desentendimento, foi preso pela Polícia Civil nessa quarta-feira (20). O caso ocorreu em 4 de março, em Contagem, na Região Metropolitana de Belo Horizonte. Um homem de 19 anos, suspeito deuma tiros na rua de casa depois de um, foi preso pela Polícia Civil nessa quarta-feira (20). O caso ocorreu em 4 de março, em, na Região Metropolitana de Belo Horizonte.





Segundo informações divulgadas na manhã desta quinta-feira pela Polícia Civil, a vítima do crime, um adolescente de 17 anos, e o jovem se desentenderam durante uma festa, quando o menor teria passado a mão nos cabelos da jovem que acompanhava o suspeito.



Algum tempo depois, às vésperas do homicídio, o suspeito foi até a casa da vítima ameaçá-la. No dia seguinte, por volta das 12h, o homem teria atirado no adolescente no meio da rua onde moravam, no Bairro Guanabara.



“O suspeito, vizinho da vítima, com o qual já tinha relacionamento há bastante tempo, compareceu em via pública, por volta do meio-dia, e, com arma em punho, sem dizer nada, efetuou os disparos contra o jovem, que veio a óbito a menos de 100 metros da casa dele”, detalhou a delegada Elisa Moreira, da Delegacia Especializada de Homicídios em Contagem.





O suspeito, que estava foragido, não tinha passagem pela polícia. Ele será indiciado por homicídio qualificado por motivo fútil. A pena pode chegar a 30 anos de reclusão.



Ele foi localizado e preso em casa e se reservou ao direito constitucional de permanecer calado. O celular dele foi apreendido, a arma utilizada no crime ainda não foi encontrada. Por ser filho de policial militar reformado, uma das hipóteses é de que a arma do pai tenha sido utilizada no crime.

