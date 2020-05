Zema diz que aulas seguem suspensas e escolas reagem

O governador de Minas, Romeu Zema (Novo), declarou ontem em uma rede social, que “as aulas continuam suspensas e não há previsão de serem retomadas”. Em entrevista à Rádio Itatiaia, na manhã de ontem, porém, o governador admitiu que o retorno das aulas presenciais nas escolas poderá ocorrer somente no ano que vem. A medida seria mais uma alternativa adotada pelo governo do estado a fim de evitar a propagação do novo coronavírus (Sars-Cov-2).

“Nós não sabemos o desenrolar da crise, mas pode ser que mês que vem já esteja disponível uma vacina. Acho pouco provável. Já está comprovado que as crianças são pouco afetadas pelo vírus. Mas elas levam o coronavírus para dentro de casa. São quase que imunes, mas acabam transmitindo para os pais e avós”, disse Zema à Itatiaia. “Então, neste momento, acho que não seria nem um pouco adequado. Estamos acompanhando, mas a previsão é de que isso não seja feito tão cedo”, completou.

O chefe do Executivo estadual também se mostrou favorável ao adiamento do Enem, o que acabou sendo anunciado na tarde de ontem. “Se o Enem for significar grandes aglomerações, e pelo que eu sei sempre foi, sou favorável a um adiamento ou então que faça de uma forma que as pessoas não fiquem concentradas. Mas eu tenho dito que a volta às aulas, eventos sociais, festas e eventos esportivos, como jogos de futebol, em minha opinião, muito dificilmente vão acontecer neste ano”, afirmou Zema.





Precipitação O Sindicato das Escolas Particulares de Minas Gerais (Sinep-MG) anunciou ontem que em nenhum momento foi ventilada a hipótese do retorno presencial das aulas apenas em 2021, como foi declarado pelo governador. Para o órgão, “tal declaração, a exatos 234 dias do término do ano, é absolutamente precipitada”. De acoro com a nota de esclarecimento do Sinep-MG, a manifestação de Zema gerou instabilidade nas 4.292 instituições particulares de ensino do estado, responsáveis pela matrícula de mais de 1 milhão de alunos. Essas instituições estão sofrendo com problemas de inadimplência, cancelamento de matrículas e outros relacionados à suspensão das atividades presenciais.

“Além disso, uma vez que a determinação do governo é a da suspensão das atividades presenciais por tempo indeterminado, o Sinep-MG solicita participação nas reuniões com o poder público, com o objetivo de informar as escolas sobre os próximos passos e não haver surpresas nas declarações dadas à imprensa”, esclarece. (LHC)