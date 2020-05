UFMG vai manter o semestre

A Reitoria da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) informou, ontem, que “o semestre não será cancelado”, devido ao atraso no período letivo causado pela pandemia da COVID-19. As reitorias acadêmicas e as câmaras do Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão (Cepe) iniciaram as discussões para adotar medidas de curto, médio e longo prazos visando à retomada das atividades acadêmicas. O movimento cumpre deliberação da última reunião do Cepe, realizada por videoconferência ontem.

De acordo com a reitora Sandra Goulart Almeida, o retorno das atividades presenciais, suspensas desde 18 de março devido à pandemia do novo coronavírus, se dará “de forma organizada e coletiva”, seguindo as diretrizes impostas pelo Cepe. Segundo ela, “o semestre não será cancelado”.

“No momento, não é possível prever datas para o retorno de atividades presenciais, mas o Cepe avaliou que é fundamental que a reflexão sobre as atividades acadêmicas e o planejamento de retomada, que exigirá uma construção conjunta, seja iniciada em amplo diálogo com a comunidade acadêmica e com os órgãos colegiados, com base nos critérios de qualidade e inclusão que sempre balizaram as ações da UFMG”, afirmou.

Ela informa que o comitê de enfrentamento da COVID-19 da UFMG também está trabalhando no estabelecimento de medidas sanitárias que deverão ser analisadas pelas unidades e ambientes administrativos e acadêmicos. Ainda de acordo com a presidente do Cepe, o órgão é responsável por rever o calendário acadêmico de 2020 quando for recomendado pelas autoridades sanitárias.

Acesso à internet De acordo com a proposta dos reitores, a retomada das atividades se dará em bases diferentes das que vigoravam antes da pandemia do coronavírus. Um dos aspectos reforçados neste momento será a ampliação das atividades a distância. “Além dos dados que a UFMG já levantou, haverá uma consulta à comunidade discente sobre as condições de acesso à internet e possibilidade de participação remota em atividades não presenciais”, explicou Sandra.





