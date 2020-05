Tiradentes não bloqueará paulistas no feriado: 'Não é autoritarismo'

Município de 7,5 mil habitantes segue vazio durante pandemia, o que traz preocupação acerca das perdas na economia (foto: Luiz Cesar Costa/Divulgação)

O avanço assustador do coronavírus em São Paulo tem contribuído para que várias cidades fechem suas portas para turistas da capital paulista neste feriado prolongado, que começou nesta quarta-feira e termina no domingo. Com medo de que as pessoas possam facilitar a expansão do vírus, várias prefeituras adotaram isolamento total e vão barrar os paulistas que deixarão de lado a quarentena. No caso de Tiradentes, que fica no Campo das Vertentes e distante 220 quilômetros de Belo Horizonte, as autoridades descartam qualquer tipo de bloqueio às pessoas.

Desde o início da pandemia, o pequeno município de 7,5 mil habitantes, que costuma receber muitos turistas paulistas, emitiu decreto que proibiu o funcionamento do comércio não-essencial e instalou barreiras sanitárias educativas no caminho de ligação com a vizinha São João del-Rei. Por causa disso, a cidade não recebeu turistas em datas importantes, como a Semana Santa e o Dia da Morte de Tiradentes, comemorado em 21 de abril.





O prefeito Zé Antônio do Pacu (PSDB) entende que é impossível fechar o município totalmente para moradores de outras cidades: “Seguimos as mesmas medidas que adotamos no início da pandemia. Todo o comércio está fechado. Mas não podemos proibir ninguém de entrar em Tiradentes. Essa prática seria um coronelismo. Não estamos na época do autoritarismo”.





Segundo o chefe do Executivo, as barreiras sanitárias tem função educativa de apenas detectar pessoas com sintomas de COVID-19. Como vem ocorrendo em várias cidades, a pessoa passa por questionários objetivos e tem a temperatura corporal medida. “Todos os motoristas estão sendo monitorados, inclusive os de Tiradentes e os de São João del-Rei. Sempre sugerimos para que as pessoas voltem ao seu local de origem, mas não as impedimos de entrar”.





Sem a presença de turistas, Tiradentes não teve nenhum caso de coronavírus confirmado. De acordo com o município, 56 pessoas tiveram a doença descartada. A cidade conta com apenas um respirador. Caso haja necessidade, os pacientes poderão ser transferidos para hospitais de São João del-Rei.





Tiradentes flexibilizou um pouco o isolamento social ao permitir a abertura dos salões de beleza e barbearias, lojas de materiais de construção e lava-jatos. Semanalmente, a prefeitura faz desinfecção das principais ruas e pontos onde há maior aglomeração de pessoas.





Ainda que o objetivo seja prevenir doenças, a cidade vive momento de apreensão em relação à questão econômica, já que pelo menos 1 mil empresários vivem do turismo. Com o vírus ainda em expansão no Brasil, prefeitura alega que não há data para a reabertura das demais atividades comerciais.

Medidas rigorosas

Se Tiradentes não impedirá a entrada dos paulistas, outras cidades de Minas farão bloqueios neste feriado para impedir o avanço da COVID-19. Lima Duarte, na Zona da Mata, além de Guaxupé, Ouro Fino, Baependi, Jacutinga e Borda da Mata (todas no Sul do estado) proibirão o acesso de pessoas da maior cidade do país.





Municípios do litoral paulista também não permitirão a entrada de carros que virão da maior cidade do país. As medidas valerão até segunda-feira pela manhã.

Feriado de cinco dias





O feriado em São Paulo se deve a uma medida criada pelo prefeito Bruno Covas(PSDB) para aumentar o isolamento social. Ele sancionou um projeto de lei que permite a antecipação dos feriados municipais na capital paulista. Para isso, os feriados de Corpus Christi (11 de junho) e da Consciência Negra (20 de novembro) serão antecipados para esta quarta (20) e quinta (21). Na sexta-feira, será declarado ponto facultativo na cidade.





O governador João Doria (PSDB) também encaminhou à Assembleia Legislativa de São Paulo (Alesp) um projeto de lei para antecipar o feriado estadual do dia 9 de julho (Dia da Revolução Constitucionalista) para a próxima segunda-feira.

De acordo com o último balanço, São Paulo contabilizou 5.147 óbitos por COVID-19 e 65.995 casos. A taxa de mortalidade é de 11,2 por 100 mil habitantes.