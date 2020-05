PC desvenda morte de homem de 40 anos no Bairro Santo Antônio, em BH

Na foto, a Rua Santo Antônio do Monte onde ocorreu a tentativa de roubo (foto: Google Street View/Reprodução)

A Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) concluiu, nessa terça-feira, as investigações sobre umaseguida de, no Bairro, em Belo Horizonte. O fato ocorreu em 21 de abril.De acordo com as investigações, um vigia de 60 anos realizava seu turno de trabalho quando foi surpreendido por um homem de 40 anos. Ele invadiu a cabine do vigia e tentou roubarusando uma faca.Os dois entraram em luta corporal e o vigia conseguiu tomar a faca do homem e, em seguida, golpeou o invasor uma única vez na perna direita. Conforme laudo do Instituto Médico Legal (IML), a facada atingiu aDurante a apuração foi identificado um comparsa do suspeito de invadir a cabine do vigia. O homem, que ajudaria na fuga, foi indiciado por tentativa de roubo.Já em relação ao vigia, ficou comprovado pela investigação que ele agiu eme, por isso, não será indiciado.O inquérito foi concluído e encaminhado à justiça.