MG registra mais de 4 mil casos de dengue em uma semana

Mosquito Aedes aegypti também transmite zika e chikungunya (foto: NIAID/Divulgação)

Minas Gerais registrou 68.750 casos prováveis de. Essa é a informação do boletim epidemiológico divulgado pela Secretaria Estadual de Saúde de Minas Gerais (SES-MG) nesta terça-feira. Seis pessoas morreram.Ainda de acordo com a pasta, os óbitos ocorreram em Alfenas (Sul de Minas), em Medina (Vale do Jequitinhonha), em Guaxupé (Sul de Minas), em Itinga (Vale do Jequitinhonha), em Carneirinho (Triângulo Mineiro) e em Raposos (Grande BH). 34 óbitos permanecem em investigação.Há uma semana, Minas havia registrado 64.110 casos prováveis e cinco mortes.Em relação à Febre, o boletim divulgado nesta terça mostra que foram registrados 1.385 casos prováveis da doença. Há um óbito suspeito. Já em relação à, em 2020 foram registrados 317 casos prováveis, sendo 32 em gestantes.