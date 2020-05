Obrigatoriedade de máscara: Kalil envia projeto à CMBH para aplicar multa

Em blitz educativa, prefeitura distribuiu cerca de 2 milhões de máscaras à população de BH (foto: Juarez Rodrigues/EM/D.A Press)

O prefeito de Belo Horizonte, Alexandre Kalil (PSD), não quer mesmo abrir mão da determinação do uso de máscaras nos ambientes públicos da capital. Ele enviou um projeto de lei para a Câmara Municipal com o intuito de aplicar multas a quem desrespeitasse a orientação das autoridades de saúde nesse período de expansão do coronavírus.

Em entrevista coletiva nesta tarde, na prefeitura, Kalil se mostrou preocupado com a redução da quarentena em Belo Horizonte. Segundo a secretaria municipal de saúde, o índice de isolamento social dos belo-horizonitinos foi inferior a 45% na última semana.





“O isolamento está diminuindo. Então, peço para que todos fiquem em casa para que sexta-feira possamos ter uma boa notícia. Em relação à flexibilização, estamos mandando para a Câmara um projeto de lei para uso obrigatório, para que as pessoas sejam punidas”, afirma o prefeito.





Depois de pedido feito pelo Ministério Público de Minas Gerais (MPMG), o prefeito suspendeu na sexta-feira a cobrança de multa de R$ 80 a quem descumprisse a norma. O MPMG alegou que a decisão violaria os “princípios do regime democrático e republicano” e que ela só poderia ter efeito caso uma lei fosse regulamentada pela Câmara Municipal.





Em outro pedido do Ministério Público, o município divulgou decreto que cancelou a multa de R$ 20 mil para as pessoas que fizessem festas com carro na cidade.





Desde que o decreto para o uso obrigatório de máscaras foi adotado, o município distribuiu cerca de 2 milhões de acessórios às pessoas de menor vulnerabilidade social. A prefeitura promete novos investimentos em cestas básicas para amenizar a crise provocada pela COVID-19.