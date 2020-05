Coronavírus: prefeitura de BH marca data para anunciar se reabre comércio

(foto: Leandro Couri/EM/D.A Press)

A população de Belo Horizonte saberá nesta sexta-feira (22), por volta das 14h, se a flexibilização das medidas de isolamento social começará mesmo em 25 de maio, data prevista pela prefeitura. A decisão será anunciada por integrantes do Comitê de Enfrentamento à Epidemia da COVID-19, em entrevista coletiva.O início da reabertura gradual do comércio em 25 de maio depende de parâmetros epidemiológicos definidos por infectologistas que compõem o grupo. Serão levados em conta aspectos como números de casos e mortes, a disponibilidade de leitos e o índice de transmissibilidade do coronavírus na capital.Segundo o prefeito Alexandre Kalil (PSD),o comitê poderá tanto dar aval à reabertura, quanto decretar medidas ainda mais duras de isolamento social. Por isso, o chefe do Executivo municipal reforçou o pedido para que a população fique em casa esta semana e, com isso, contenha o avanço do vírus."Quem vai mandar na abertura da cidade é a população. Fiquem em casa o máximo que puder. Tivemos uma queda no isolamento, que está colocando em risco a abertura da cidade. Mas podemos reverter isso para receber talvez uma boa notícia na sexta-feira", disse.Segundo dados divulgados nesta segunda-feira pela Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais (SES), Belo Horizonte acumula 1.189 pessoas que testaram positivo para COVID-19. Destas, 31 morreram.