Prefeitura instala 10 barreiras sanitárias e inicia inspeção em vários pontos de BH

Começou nesta segunda-feira a instalação das 10 primeiras barreiras sanitárias na capital mineira - como medida mais rigorosa para frear a disseminação do novo coronavírus e manter a cidade entre aquelas com menor incidência de casos de contaminação. De acordo com a Prefeitura de Belo Horizonte (PBH), ao todo, serão 18 pontos de inspeção. A medida foi aprovada por vários motoristas nesta manhã.





Avenida José Cândido da Silveira, no trecho entre a MG-05 e Rua José Moreira, na Região Nordeste de BH. Paola de Oliveira, de 27 anos, foi uma das primeiras a passar pela barreira. Os agentes começaram os trabalhos pontualmente às 8h. "Eu sou de Sabará, mas trabalho em BH. Eu acho importante esse tipo de ação. Esta aprovada", afirma. Alessandra Dias, de 41, também precisou responder algumas perguntas. "Eu sou de Santa Luzia. Não vejo como perda de tempo. Está perigoso", disse.



Os agentes fazem perguntas relacionadas ao novo coronavírus como, por exemplo, se a pessoa está com algum sintoma relacionado à doença; se a pessoa teve febre ou se teve contato com algum paciente atestado positivo para COVID-19. A entrevista dura menos de um minuto. Após as perguntas, os agentes medem a temperatura de todos os ocupantes do carro. Entre 8h e 8h30, os agentes pararam cerca de 20 carros no Bairro São Marcos. Nenhum motorista se recusou a participar da blitz.



"Eu acho interessante o controle das pessoas que chegam de outras cidades. É preciso para prevenir. Eu até estou atrasado para o trabalho, mas não me importo. É por um bom motivo", disse o engenheiro Rafael Salomão, de 37, que mora em Sabará. Ele conta que não teve nenhum sintoma e avaliou a abordagem como "tranquila".



A técnica de enfermagem também é de Sabará e aprovou a barreira sanitária. "Temos que nos proteger. Está morrendo muita gente. Não é brincadeira, não", disse Luciene Caxeato, de 42. O trânsito é intenso onde foi instalada a barreira na, no trecho entre a MG-05 e Rua José Moreira, na Região Nordeste de BH., de 27 anos, foi uma das primeiras a passar pela barreira. Os agentes começaram os trabalhos pontualmente às 8h. "Eu sou de Sabará, mas trabalho em BH.. Esta aprovada", afirma. Alessandra Dias, de 41, também precisou responder algumas perguntas. "Eu sou de Santa Luzia. Não vejo como perda de tempo. Está perigoso", disse.Os agentes fazem perguntas relacionadas ao novocomo, por exemplo, se a pessoa está com algum sintoma relacionado à doença; se a pessoa teve febre ou se teve contato com algum paciente atestado positivo para. A entrevista dura. Após as perguntas, os agentes medem a temperatura de todos os ocupantes do carro. Entre 8h e 8h30, os agentesno Bairro São Marcos. Nenhum motorista se recusou a participar da blitz."Eu acho interessante o controle das pessoas que chegam de outras cidades. É preciso para prevenir. Eu até estou atrasado para o trabalho, mas não me importo. É por um bom motivo", disse o engenheiro Rafael Salomão, de 37, que mora em Sabará. Ele conta que não teve nenhum sintoma e avaliou a abordagem como "tranquila".A técnica de enfermagem também é de Sabará e aprovou a barreira sanitária. "Temos que nos proteger. Está morrendo muita gente.", disse Luciene Caxeato, de 42.

Avenida Nossa Senhora do Carmo, próximo ao Belvedere, na Região Centro-Sul, foi outro ponto escolhido pela PBH para a instalação de uma barreira sanitária. Motoristas que passaram por lá na manhã desta segunda também aprovaram a medida.



"Muito boa, mas deveria ter sido instalada antes. Se isso tivesse sido feito há dois meses atrás, não estaríamos passando pela situação de hoje... O número de doentes seria bem menor. É uma medida bem simples", disse Renato Scalzo, de 62. Ele é morador do Bairro Belvedere, mas a placa do seu veículo é de São José da Lapa. "Não me importo de ser parado. Quero contribuir como puder", acrescenta. Ele foi orientado a colocar a máscara, que estava no guardada dentro do carro.

"Muito boa, mas deveria ter sido instalada antes. Se isso tivesse sido feito há dois meses atrás, não estaríamos passando pela situação de hoje... O número de doentes seria bem menor. É uma medida bem simples", disse Renato Scalzo, de 62. Ele é morador do Bairro Belvedere, mas a placa do seu veículo é de São José da Lapa. "Não me importo de ser parado. Quero contribuir como puder", acrescenta. Ele foi orientado a colocar a máscara, que estava no guardada dentro do carro.

Decreto publicado no Diário Oficial do Município (DOM) na última sexta prevê que agentes públicos poderão parar veículos e exigir, por exemplo, que motoristas e passageiros se submetam à aferição da temperatura corporal, já que a febre é um dos principais sintomas da COVID-19. Caso seja identificada alguma anormalidade que entre como suspeita de coronavírus, a pessoa será encaminhada para uma unidade de saúde.





Os endereços são:



Avenida Amazonas, próximo ao Viaduto do Anel Rodoviário

Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, próximo à Rua Conde Pereira Carneiro

Avenida Civilização, próximo à Rua dos Menezes

Avenida Dom Pedro I, próximo à Rua Bernardo Ferreira da Cruz

Avenida Cristiano Machado, próximo à Rua das Gabirobas

Avenida José Cândido da Silveira, no trecho entre a MG-05 e Rua José Moreira Barbosa

Rua Jornalista Djalma Andrade, próximo à Avenida Dr Marco Paulo Simon Jardim

Avenida Raja Gabaglia, próximo à Rua Parentis

Avenida Nossa Senhora do Carmo, no trecho Belvedere

Rua Haiti, no trecho entre a Avenida Presidente Eurico Dutra e Rua Patagônia



Os outros oito locais devem começar a operar como bloqueios a partir dos próximos dias. De acordo com a PBH, as barreiras deverão ser implementadas a partir das 7h.





Trânsito ficou intenso na Av. José Cândido da Silveira (foto: Edesio Ferreira/EM/D.A Press) Os agentes podem realizar entrevistas com as pessoas que desejam entrar na capital. A partir das informações coletadas e dos sintomas apresentados, os servidores poderão, até mesmo, encaminhar essas pessoas a unidades do sistema de saúde. A medida não se aplica a veículos oficiais do poder público e ambulâncias transportando pacientes e profissionais de saúde.





Em caso de desobediência, a Polícia Militar será acionada.





Números de coronavírus

A Secretaria de Estado de Saúde confirmou ontem 156 mortes pela COVID-19 em Minas e 4.611 registros de infecções. Em BH, são 31 óbitos e 1.129 casos da doença respiratória. Foram seis vidas perdidas a mais no estado, em comparação ao boletim anterior, três delas na capital e as demais em Ribeirão das Neves, Cataguases e Governador Valadares.