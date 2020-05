Festa com som alto acaba em confusão com PMs no Norte de Minas

Vídeo mostra militares alterados durante a ocorrência policial (foto: Reprodução/WhatsApp) Mirabela, no Norte de Minas Gerais, são suspeitos de abuso de poder e uso de força excessiva ao atender uma ocorrência na madrugada do último sábado. Um vídeo que viralizou por grupos de WhatsApp de moradores da cidade mostra os militares agredindo pessoas em uma casa e ameaçando dar tiros. Policiais do município de, node, são suspeitos de abuso de poder e uso de força excessiva ao atender uma ocorrência na madrugada do último sábado. Um vídeo que viralizou por grupos dede moradores da cidade mostra os militares agredindo pessoas em uma casa e ameaçando dar tiros.









No vídeo, além das agressões e do enquadro ao homem, um dos policiais diz: “Vai levar tiro, desgraça!”. Há relatos de que a dupla de PMs também usou gás de pimenta e deu coronhadas com uma arma calibre 12. O denunciante acabou preso, mas liberado no dia seguinte.





Os militares envolvidos na ocorrência; o denunciante os chama de Leal e Leandro (foto: Reprodução/WhatsApp) Polícia Militar divulgou uma nota dizendo que foi ao local depois de denúncias sobre a altura do som, que estaria incomodando vizinhos. A dupla de policiais, de nomes Leal e Leandro segundo o denunciante, foi ao local uma primeira vez para alertar o grupo sobre o incômodo de vizinhos. divulgou uma nota dizendo que foi ao local depois de denúncias sobre a altura do som, que estaria incomodando vizinhos. A dupla de policiais, de nomessegundo o denunciante, foi ao local uma primeira vez para alertar o grupo sobre o incômodo de vizinhos.





Segundo a corporação, a polícia foi novamente acionada. A PM informa que a dupla novamente chegou ao local e foi recebida com palavras de baixo calão e percebeu desobediência. “Fato que ensejou a intervenção policial, inclusive com uso de

força, em razão da conduta resistente dos envolvidos”, diz a nota dos militares.





“O vídeo divulgado, por si só, não é capaz de demonstrar todas as circunstâncias do fato concreto por representar apenas uma parte da ocorrência”, informou a PM. Um inquérito foi instaurado para apurar o caso de possível força excessiva e abuso de poder.