A natureza voa mesmo pelas telas de computador

Atividade une ciência, turismo e preservação, com grande potencial no estado (foto: Eduardo Franco/Divulgação)

Minas Gerais é um monumental paraíso de aves e, portanto, um vasto campo para quem gosta de dar asas à imaginação e observar pássaros no céu, nas árvores ou simplesmente embelezando ainda mais a natureza. Para se ter uma ideia, há quase 2 mil espécies catalogadas no país pelo Comitê Brasileiro de Registros Ornitológicos (CBRO), sendo que o estado abriga 40% delas, ou cerca de 800 espécies. A fim de valorizar esse patrimônio, está ocorrendo, até amanhã, o Encontro Brasileiro de Observadores de Aves (Avistar), que, pela primeira vez nos últimos 15 anos, será virtual (Avistar Conecta), “dando oportunidade, portanto, a gente do mundo inteiro de acompanhar as atividades”, como informa o organizador Guto Carvalho. Ele destaca que a atividade associa ciência, turismo e conservação.

Se a pandemia do novo coronavírus permitir, com redução de casos e flexibilização do isolamento social, está prevista para julho uma versão mineira do evento, desta vez presencial, diz o biólogo belo-horizontino Eduardo Franco, guia de observação de aves. A iniciativa pretende discutir aspectos do universo ornitológico e levar brasileiros e estrangeiros a admirar cenários como a Serra do Cipó, o Parque Estadual do Rio Doce e outros. “Uma vez por mês, levo grupos ao Santuário do Caraça (com terras entre Santa Bárbara e Catas Altas, na Região Central) e os estrangeiros, principalmente, ficam encantados com o que veem”, conta Franco.

Território mineiro é considerado campo privilegiado para os praticantes, inclusive do exterior, por concentrar 40% das cerca de 2 mil espécies catalogadas no país (foto: Eduardo Franco/Divulgação)

A 15ª versão do Avistar, realizada em São Paulo e considerada o maior encontro do país no gênero, terá uma série de atrativos, sem perder o foco na preservação ambiental. Afinal, incêndios florestais, destruição dos recursos naturais ocasionada pelo rompimento de barragens e outros fatores põem em risco a vida silvestre. “A observação de pássaros é também um poderoso gerador de renda, pois movimenta o turismo, atraindo gente do mundo todo”, explica Guto Carvalho. “Em Minas, o potencial é enorme”, afirma o organizador da Avistar. Um dos expoentes está na Serra do Espinhaço, reserva da biosfera que vai da Região Central ao Norte de Minas.

Nesse território, há muitas surpresas para pesquisadores e visitantes, a exemplo da rolinha-do-planalto. “Essa espécie ficou desaparecida por mais de 70 anos e foi redescoberta, em 2015, aqui em Minas. A única população conhecida no mundo, com apenas 25 indivíduos, está no município de Botumirim, no Norte mineiro”, acrescenta Eduardo Franco.

DINÂMICA Segundo os organizadores do Avistar, maio é o mês em que os observadores de passarinhos se reúnem para trocar informações e experiências. Desta vez, como vem ocorrendo com muitas outras atividades, o encontro será pela internet. O objetivo é juntar diversão e ações colaborativas, com painéis, jogos, apresentações e rodas de bate-papo. “O evento está sendo construído por um coletivo de observadores e vem cheio de inovações, incluindo novos formatos para participação durante as apresentações on-line para que todos sejam protagonistas”, ressalta Guto Carvalho. Haverá debates com participantes do Brasil e do exterior e alguns painéis foram pensados, de modo especial, para atrair os iniciantes na observação.

(foto: Eduardo Franco/Divulgação)

O evento terá acesso livre e gratuito, pelos canais do YouTube e do Facebook do Avistar. Em cada canal haverá um moderador dedicado a receber e encaminhar perguntas, de modo a garantir total interatividade. “Os assuntos consideram a necessidade de comunicação e reflexão que o momento traz. Especialmente o turismo e a conservação, que são muito afetados pelo contexto da pandemia. O evento é orgânico, pertence a um coletivo de pessoas que participam e se movimentam há muito tempo em função desse tema. O que fazemos é simplesmente oferecer um canal para esse fluxo. E o resultado foi surpreendente, com adesão e colaboração.”

INOVAÇÃO Além do caráter inovador, já que será totalmente on-line, o Avistar também traz novidades ligadas à nova configuração de distanciamento social. “Um bom exemplo é o festival de câmeras em comedouros de aves por todo o Brasil. Esse é um modelo completamente inovador. Convidamos comedouros em várias partes do país, da Bahia ao Ceará, passando por Manaus, Florianópolis e São Paulo. Todos estarão ao vivo em uma sala interativa, onde as pessoas poderão entrar e escolher qual observar.”

Além das salas de bate-papo e das apresentações virtuais, o Avistar Conecta terá mostra de filmes ligados à conservação. Para participar do evento não é preciso se inscrever, basta acessar os canais nas redes sociais. Para mais informações, visite o site do evento: avistarbrasil.com.br.