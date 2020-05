BH: Guarda Municipal fecha hotéis que abrigavam prostituição

Falso hotel ficava na rua Curitiba, número 248, Região Central de BH (foto: Divulgação/ Guarda Municipal) Guarda Municipal de Belo Horizonte fechou, na tarde desta sexta-feira (15), quatro hotéis que funcionavam como casas de prostituição na Região Central da capital. Os locais foi descoberto após a prefeitura receber denúncias de irregularidades. fechou, na tarde desta sexta-feira (15), quatroque funcionavam comonada capital. Os locais foi descoberto após a prefeitura receber denúncias de irregularidades.









(foto: Divulgação/ Guarda Municipal)



De acordo com o subinspetor que estava à frente da operação, Daniel Mesquita, esses “são pontos de prostíbulos conhecidos”, porém “nas fachadas tratam-se de hotéis” para disfarçar a atividade irregular.





O primeiro local abordado pela Guarda Municipal fica na Rua Curitiba, número 248. Segundo informações da guarnição, não houve nenhuma prisão durante a operação. O funcionário responsável pelo estabelecimento no momento da fiscalização acatou as ordens de interdição e as pessoas que lá estavam foram retiradas.





Ainda de acordo com o responsável pela ação, os outros três pontos localizados na Rua São Paulo já estavam fechados quando a guarda compareceu no local.





“No momento em que foi feita a fiscalização no primeiro estabelecimento, a informação sobre os outros pontos chegou até os proprietários. Quando fizemos contato pessoal para fechar esses outros locais, eles já se encontravam fechados”, afirmou o subinspetor da guarda.

*Estagiário sob supervisão da editora Liliane Corrêa