Secretário de Meio Ambiente deixa governo

O secretário de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável (Semad), Germano Luiz Gomes Vieira, pediu demissão do governo Romeu Zema (Novo) ontem. Ele ocupava o cargo desde novembro de 2017 e gerenciava a pasta quando a Barragem 1 da Mina do Córrego do Feijão se rompeu em janeiro de 2019.

“Foi uma longa e produtiva jornada. Modernizamos o Sistema Estadual de Meio Ambiente e Recursos Hídricos (Sisema), implementamos a digitalização dos processos, desburocratizamos procedimentos, implantamos metas de produtividade, com o apoio dos servidores, e enfrentamos com muita responsabilidade a maior tragédia ambiental do país”, disse, por meio de sua conta no Facebook.

Na mensagem, o ex-membro do alto escalão do governo disse que deseja se “dedicar a novos desafios”. Também afirmou que segue no comando da Semad "até que o governador decida por um substituto", para que a "transição ocorra de forma harmoniosa".

Servidor de carreira, Germano Vieira estava no governo de Minas há 10 anos. Passou pela Controladoria-Geral do Estado, pelo Instituto Mineiro de Gestão das Águas, pela Fundação Estadual de Meio Ambiente e pela Semad. Também presidiu a Associação Brasileira das Entidades Estaduais de Meio Ambiente.

Germano Vieira assumiu a titularidade da secretaria no fim de 2017, quando Jairo José Isaac, de quem era secretário-adjunto, deixou a pasta. O ex-secretário também agradeceu ao Ministério Público, Justiça, Assembleia e entidades da sociedade civil "pelo diálogo respeitoso e construção conjunta das políticas públicas".





Entrevista Menos de um mês depois da tragédia de Brumadinho, na Grande BH, Germano Vieira concedeu entrevista exclusiva ao Estado de Minas sobre o colapso do barramento localizado na Mina de Córrego do Feijão. À época, ele disse que era “preciso rever conceitos de engenharia das estruturas de contenção de rejeitos de minério e adotar mais rigor quanto aos atestados de estabilidade apresentados pelos empreendedores”.