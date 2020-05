%u201CEstratégia da Backer é cruel e maldosa%u201D

A petição enviada pela Backer à Justiça – alegando que o bloqueio de bens da empresa a impossibilita de custear o tratamento das vítimas – não passou de estratégia jurídica, na visão do advogado Cláudio Diniz Júnior, defensor de três pessoas que consumiram a substância química dietilenoglicol, encontrada em garrafas da cervejaria. Entre os clientes dele está o professor Cristiano Mauro Assis Gomes, de 47 anos. Ele deixou de receber custeios para seu tratamento nessa semana e era o único das 42 vítimas incluídas no inquérito da Polícia Civil a receber recursos da companhia de bebidas artesanais localizada na Região Oeste de BH.

“Sabe por que eles pegaram só o Cristiano (para custear os tratamentos)? Porque era uma pessoa que estava na mídia todos os dias. Eles pensaram que as coisas tomariam o curso de outras tragédias, como a do Palace 2, da Boate Kiss e do Ninho do Urubu. É uma estratégia muito nítida”, afirma o advogado Cláudio Diniz Júnior. “Só que a estratégia falhou, porque o Cristiano e a Flávia (esposa do professor) não abandonaram as outras vítimas”, garante.

Oficialmente (veja intertítulo abaixo), a Backer tem informado que não pode custear os tratamentos das vítimas porque seus bens estão bloqueados na Justiça. Para o advogado, contudo, o bloqueio de bens não impede que eles sejam vendidos, mas existe para garantir os repasses.

“O fato de bloquear um bem em momento nenhum é sinônimo de não poder vender esse bem. Ele deve ser vendido para gerar liquidez para auxiliar as vítimas”, explica o advogado. Segundo ele, o bloqueio permite que Justiça acompanhe para quem a ré está vendendo imóveis, por exemplo, e monitorar toda a negociação. Contudo, o processo leva tempo, já que as partes precisam chegar a um acordo sobre a avaliação monetária de cada um desses bens.





Indignação Tristeza, indignação e revolta marcam a reação da vítima Cristiano Mauro Assis Gomes em meio a tudo isso. “A empresa deixou claro outra vez que não dá valor à vida humana”, afirmou ele ao Estado de Minas. O homem recebeu o dinheiro por dois meses e o usava para custear consultas médicas para realizar simulações elétricas na face, quase que completamente paralisada por conta do consumo do dietilenoglicol, a substância química encontrada em diversos lotes da Backer.

“Minha face ficou quase toda paralisada. Não conseguia movimentar minha boca nem minhas sobrancelhas. Isso é uma característica do envenenamento. Por isso, tenho realizado alguns procedimentos elétricos na face que começam a melhorar meus movimentos. Esse tratamento não é coberto por plano de saúde. Antes, era pago pela Backer. Olha a importância disso”.

De acordo com o homem, que ficou 74 dias internado em um hospital localizado na Grande BH, a intoxicação causa, sobretudo, dois prejuízos no corpo humano: limitações no funcionamento dos rins e neurológicas. Nessa última, o tempo é tão importante quanto à execução dos tratamentos. “Temos poucos estudos sobre a implicação neurológica do dietilenoglicol. Certo é que quanto mais tempo você demora para realizar o tratamento, menos chance você tem de se recuperar. Essa postergação da Backer é uma estratégia cruel e maldosa”, afirma.

De acordo com a Associação das Vítimas da Backer, a cervejaria “utiliza-se de má-fé, como uma possível retaliação às vítimas do envenenamento, dias após a Justiça ter acrescentado no processo todos os sócios nominalmente, com seus bens, e algumas empresas”. A investigação da Polícia Civil, de acordo com a associação, elenca, atualmente, 42 vítimas, sendo nove delas mortas.





Outro lado Em nota, a Backer informa que “não possui qualquer recurso financeiro para dar continuidade aos pagamentos do acordo firmado” com Cristiano Mauro Assis Gomes por causa dos bloqueios judiciais. A empresa também esclarece que seis vítimas “não apresentaram a comprovação médica suficiente, indicando a existência de enfermidades similares à síndrome nefroneural”. A cervejaria também ressalta que “nenhuma das vítimas habilitadas neste processo comprovou documentalmente as despesas incorridas que não estariam cobertas pelos seus planos de saúde".

A Backer informa, ainda, que o juiz da causa precisa indicar fontes para custeio do auxílio das vítimas, por meio da venda dos bens bloqueados. De acordo com a empresa, se o juiz indicar quais bens devem ser vendidos, e caso as vítimas apresentem os laudos médicos comprobatórios, os tratamentos serão custeados.

Sobre as afirmações do advogado, a Backer esclarece que quando a Justiça desbloqueou parcialmente seus bens, em março deste ano, “a empresa imediatamente deu início a uma série de tratativas com os advogados dos clientes e de suas famílias para custear o tratamento médico”. Contudo, o bloqueio determinado dias depois “inviabilizou qualquer movimentação patrimonial”.

Segundo a empresa, “na prática, a decisão travou o cumprimento de acordos já fechados e paralisou as negociações que se encontravam adiantadas”, o que forçou honrar somente o único compromisso fechado antes do bloqueio, justamente o de Cristiano.