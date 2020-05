Guarda Municipal distribui máscaras para população de Aglomerados

(foto: Juarez Rodrigues/EM/D.A Press)

Vários motociclistas também foram abordados na blitz educativa (foto: Juarez Rodrigues/EM/D.A Press)

Guarda Municipal dá orientações e distribui máscaras dentro dos coletivos (foto: Juarez Rodrigues/EM/D.A Press)

deu início a umade conscientização quanto ao uso depara conter a disseminação do, além dade 1,5 milhão de unidades do equipamento.foi lançada no início da tarde nopor meio de umafeita pela, abordando coletivos, carros, motos e também pedestres. Na principal entrada do Aglomerado, foi possível perceber que a média de pessoas usando o equipamento é bem menor que na Região Central da cidade.De acordo com, diretora de, esta campanha terá duas fases. "A primeira é está que estamos fazendo em parceria com a Guarda Municipal, onde 30 mil máscaras já foram adquiridas e serão distribuídas durante as rondas para as pessoas que estão sem máscara. É uma ação de conscientização", explica Renata.A segunda fase será feita por meio dos Centros Municipais de Saúde de regiões carentes da cidade, onde as máscaras serão distribuídas durante um mutirão de visitas domiciliares. Ao todo, a prefeitura de BH pretende distribuir 1,5 milhão de máscaras.De acordo com o inspetor Silva Costa, da Guarda Municipal, a distribuição de máscaras é um complemento das ações já executadas pelo poder municipal para combater o coronavírus. "Às vezes a pessoa até tem uma máscara, mas, se receber outra, terá a oportunidade de deixar uma lavando e secando enquanto utiliza a outra. A população de rua também faz parte do público alvo da campanha", afirmou o inspetor. Para realizar a abordagem, a Guarda Municipal recebeu orientações de como utilizar e a importância das máscaras, tudo para replicar o conhecimento com a população.O motorista Ricardo Pacheco Chagas, de 30 anos, é morador do Aglomerado da Serra e aprovou a iniciativa. "Principalmente para quem mora em bairros mais pobres. Eu rodo muito por aí e vejo que muita gente anda desprotegida. O que falta é consciência. Aqui mesmo, você vê que metade usa máscara e metade não usa", disse.A motociclista de aplicativo Ariadna Cristina Silva, de 25 anos, também foi abordada pela campanha educativa e estava sem máscara. "A minha está guardada aqui. É que fica ruim usar máscara com capacete. Mas, sempre que eu desço para entregar ou comprar alguma coisa, eu coloco", explica. Em suas andanças pela cidade, a motociclista afirma que, de modo geral, muita gente está usando o equipamento de proteção. "Mas em Venda Nova e em Santa Luzia você quase não vê gente de máscara", disse.Morador do Aglomerado, Marcos André Silveira, de 33 anos, aprovou a ação e afirmou que muitas vezes a pessoa não usa máscara mais por falta de conhecimento do que uma questão financeira. Mas, para o motorista, são poucas as pessoas que não estão usando máscara. "Quando você vê uma pessoa sem usar, é porque ela acabou de tirar, porque as vezes incomoda, sufoca", disse Marcos.