Vacinação contra a gripe além dos postos

Para evitar aglomerações, aplicação da vacina tem ocorrido em vários pontos, como na Ceasa (foto: LEANDRO COURI/EM/D.A PRESS)







A terceira etapa da Campanha de Vacinação contra a Influenza (H1N1), aberta na segunda-feira, prossegue e foi estendida em alguns municípios além dos pontos tradicionais de aplicação. Para facilitar o serviço, caminhoneiros, idosos, pessoas com doenças crônicas, obesos e gestantes podem ser vacinados até sexta-feira contra a gripe, na Ceasa, em Contagem.





De acordo com a Secretaria de Saúde local, serão aplicadas 1.500 doses no centro de saúde que fica no setor shopping. O atendimento vai das 9h às 15h30. É necessário portar documento de identidade e cartão de vacina para ser atendido. Os motoristas de caminhão precisam apresentar crachá, carteira de trabalho ou CNH (documentos que comprovem o exercício da atividade).





Para evitar aglomerações, as filas serão feitas do lado de fora da unidade de saúde, respeitando a distância de segurança recomendada. O órgão também ressalta a importância de a população se imunizar contra a gripe, mesmo a vacina não sendo efetiva para o novo coronavírus.





A Campanha Nacional de Vacinação contra a Gripe vai até 5 de junho. Esta terceira etapa é destinada prioritariamente a pessoas com deficiência, crianças com mais de 6 meses e menos de 6 anos, gestantes e mães com até 45 dias após o parto, além de pessoas com idade entre 55 e 59 anos.





Em Belo Horizonte, a vacinação ocorre nos 152 Centros de Saúde e a prefeitura manterá a estratégia de abrir postos extras para que as pessoas possam receber a vacina, e assim evitar aglomeração. A Secretaria Municipal de Saúde de BH aponta que a cobertura vacinal foi de 100% do público-alvo na primeira fase. Foram vacinados 117 mil profissionais de saúde e 336 mil pessoas da população acima de 60 anos. Dados parciais, de acordo com a secretaria, indicam que no segundo lote foram 145 mil os vacinados (55,4%) do grupo priorizado, contra número previsto de 263 mil pessoas.





*Estagiária sob supervisão do subeditor Eduardo Murta