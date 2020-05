Justiça barra academia

A Prefeitura de Belo Horizonte conseguiu barrar, na Justiça, a volta do funcionamento de uma academia de ginástica. A Sempre Viva havia conseguido, em primeira instância, uma liminar para voltar a funcionar durante a pandemia de COVID-19. Mas a PBH recorreu da decisão e a desembargadora Ângela de Lourdes Rodrigues, da 8ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça de Minas Gerais suspendeu ontem os efeitos da decisão anterior.

No recurso ao TJMG, a PBH destacou que “as medidas e restrições determinadas pelo município são baseadas em critérios técnico-científicos recomendados por autoridades sanitárias federais, estaduais, e internacionais e também nas orientações decorrentes da própria experiência de outros municípios, estados e países com o enfrentamento da COVID-19”.

Para o município, a academia de ginástica não se enquadra em nenhuma das exceções estabelecidas no Decreto Municipal 17.328/2020. Portanto, o estabelecimento não pode receber alunos, sendo autorizada somente a realizar expediente interno, com portas fechadas e escala mínima de pessoas estritamente necessárias à manutenção de serviço, equipamentos e insumos. Na segunda-feira, o presidente Jair Bolsonaro (sem partido) enquadrou academias nos chamados serviços essenciais, que poderiam funcionar, mas a decisão final é das prefeituras.

A desembargadora Ângela de Lourdes Rodrigues ressaltou a competência do município para editar norma de restrição de atividades econômicas em razão da COVID-19. Segundo ela, essa competência já reconhecida expressamente pelo Supremo Tribunal Federal (STF), em decisão cautelar proferida em 8 de abril. Ao deferir favoravelmente à PBH, a magistrada citou o “caótico cenário advindo da pandemia de COVID-19” e invocou as medidas de isolamento social, de competência local.

DECRETO

Na segunda-feira, Bolsonaro editou decreto incluindo academias, barbearias e salões de beleza no rol de atividades essenciais autorizadas a funcionar durante a pandemia de coronavírus.

Contudo, na linha do que já decidiu o STF, o prefeito de Belo Horizonte, Alexandre Kalil (PSD) determinou que os decretos municipais que estabeleceram a quarentena seguem em vigor. “É claro que nós estamos falando de um decreto inócuo desde que o Supremo declarou que é de competência do prefeito a regulamentação do que é essencial ou não. Isso gera uma insegurança muito grande. O que nós queríamos era uma liderança forte. Ninguém aqui quer liderar nada, ninguém quer ser o dono de nada”, criticou Kalil.

Ele deixou claro que manterá as medidas de isolamento na capital mineira. “Mas, em Belo Horizonte, nós já determinamos quais são os serviços essenciais e vamos seguir na nossa caminhada firme”, completou.

‘Plano seguro’ para convencer o prefeito





Proprietários de academias, atletas de artes marciais e fisiculturistas vão apresentar hoje ao prefeito Alexandre Kalil (PSD) proposta para reabertura do segmento em Belo Horizonte. Eles se reuniram ontem para elaborar planos de retomada, já que o presidente Jair Bolsonaro (sem partido) qualificou o setor como essencial. Em meio à pandemia de coronavírus, querem evitar agravamento da crise financeira e outros prejuízos. Lideranças da área elaboraram um protocolo e segurança contra a COVID-19 para ser entregue para análise do prefeito e dos secretários. O objetivo é retomar as atividades gradualmente até a pandemia ser amenizada na capital mineira.





As academias estão fechadas desde 20 de março, quando Kalil emitiu decreto radicalizando medidas de isolamento social na capital mineira. O protocolo a ser apresentado à prefeitura prevê distanciamento de 3m a 4m a cada dupla de luta, alternância dos aparelhos e desinfecção permanente, rodízio ao longo da semana e controle de presença, além da redução e limitação de horários. Álcool em gel e máscaras se tornam itens obrigatórios, exceto para quem estiver em ação no treinamento.





Ontem, porém, o prefeito reiterou que os estabelecimentos não têm data para voltar a funcionar. Aqueles que não cumprirem a ordem municipal poderão sofrer punição administrativa, civil e penal. Uma das hipóteses em caso de descumprimento é cassação do alvará de localização e funcionamento.





O coordenador-geral da Federação Fight de Belo Horizonte, Ricardo Costa, entende que a paralisação do serviço trouxe danos a empresas e à renda pessoal. “Esses meninos que lutam quase sempre trabalham com segurança de eventos. E não estamos tendo nenhum evento. Há a possibilidade de voltarmos com tranquilidade, tanto as academias de luta, quanto as de musculação”, afirma.

Em Belo Horizonte, mais de 800 academias, com 4 mil profissionais e pelo menos 80 mil alunos, estão sem abrir as portas desde março. Com as competições paralisadas, a preparação individual de lutadores, por exemplo, ficou comprometida desde então.





Ao mencionar a reunião, o professor e lutador Aldo Caveirinha, presidente da Federação Mineira de Jiu-Jitsu e campeão mundial na categoria estava otimista.“A perda é irreparável, tanto financeiramente quanto mentalmente. É um passo importante para que todos nós possamos ter uma abertura saudável”. Ele entende que os atletas podem competir sem risco à saúde. “Alguns países já liberaram a atividade e o Brasil está travado. Entendemos que há briga política em torno do assunto e isso não é legal para o povo”.





RISCO DE FALÊNCIA



Dono de uma rede de academias de musculação e ginástica na capital, o empresário Fernando Roberto dos Santos cobra a retomada com urgência: “Estamos à beira da falência. Não estamos conseguindo negociar aluguel. Nem todas as contas conseguirmos postergar. Se até julho não reabrirmos as academias, vou ter de decretar falência”. Ele defende o recomeço gradual, com musculação. (RD)

A PBH reforçou seu entendimento, por meio de nota, nos seguintes termos: "A Prefeitura de Belo Horizonte esclarece que, seguindo os julgados do Supremo sobre o tema, os decretos municipais continuam vigorando tal como publicado".