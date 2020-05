Salas de aula em casa agora

Atividades escolares serão acompanhadas, mas avaliações estão suspensas até retorno das escolas (foto: Juarez Rodrigues/EM/D.A Press %u2013 28/11/19)



O regime de estudos não presencial dos alunos da rede estadual de Minas Gerais foi detalhado ontem pela secretária de Estado de Educação, Júlia Sant'Anna. O retorno às atividades ocorre após impasse na Justiça com o Sindicato Único dos Trabalhadores da Educação de Minas Gerais (Sind-UTE), que vê ilegalidade na medida. A categoria alega que, em meio à pandemia do novo coronavírus, a volta às aulas representa risco aos servidores da educação, uma vez que muitos desempenham funções administrativas que não podem ser realizadas a distância.

Em coletiva virtual realizada na tarde de ontem, Julia Sant'Anna argumentou que a retomada respeita a decisão do desembargador Pedro Carlos Bitencourt Marconde, proferida em 22 de abril, que autorizou o trabalho dos gestores escolares, mas manteve os demais funcionários suspensos. De acordo com a chefe da pasta, consta na determinação judicial que a paralisação estava recomendada até que “fossem implementadas medidas que garantissem o conforto e a tranquilidade das atividades remotas”, condição já proporcionada pelo estado.

“Concluímos esse processo de planejamento (com os diretores escolares). Os planos foram feitos, de maneira a garantir uma escala de servidores que terão que fazer a manutenção mínima predial, para evitar o risco de focos de dengue, por exemplo. Foi uma escala feita com muito cuidado. Houve aquisição de equipamentos de proteção individual. O ponto mais importante é que não haverá atividades presenciais nas escolas. Elas permanecem fechadas, assim como no resto do Brasil”, argumentou.

As aulas da rede estadual, que reúne 1,7 milhão de alunos, estão paralisadas desde 18 de março, por força do Decreto 47.886, assinado pelo governador Romeu Zema (Novo) para conter a propagação da COVID-19. Segundo a dirigente, a pausa prolongada favorece evasão escolar, em decorrência do rompimento dos vínculos com a instituição de ensino, agrava a situação de fragilidade das famílias mais vulneráveis, além de aumentar o descompasso entre os alunos das redes pública e privada.

“Torna-se muito claro por que a gente precisa iniciar as atividades escolares. Há um grande risco de que a demora possa afetar a aprendizagem na rede pública. Há um risco do aprofundamento da desigualdade no nosso estado, considerando que as escolas particulares já retomaram as atividades de maneira remota e de forma muito expressiva”, pondera Júlia.





Inclusão De acordo com a secretária de Educação, os conteúdos serão transmitidos por meio de teleaulas exibidas de segunda a sexta, das 7h30 às 12h30, na Rede Minas (programa Se liga na educação); do aplicativo Conexão Escola, disponível para Android e iOS, e apostilas de estudo tutorado. Estas já podem ser baixadas do site Estude em casa. Alunos com deficiência visual e auditiva poderão acompanhar as lições por meio de libras (Linguagem Brasileira de Sinais) e braile. O material foi adaptado ainda para as escolas indígenas, na linguagem machacali. As dúvidas poderão ser esclarecidas via chat. Essa funcionalidade deve ser incluída no aplicativo a partir de 25 de maio.

Garantir o acesso ao ensino on-line soa desafiador num estado em que 6,5 milhões de pessoas não têm acesso à internet, conforme verificou o IBGE em 2018. A alternativa oferecida pelo estado aos lares desconectados são apostilas impressas, a serem entregues pelas escolas. Outro benefício anunciado aos estudantes é a navegação gratuita no aplicativo Conexão Escola, sem que haja consumo de créditos do celular.

“Sensíveis à realidade de Minas Gerais, a gente foi aprender com estados que já têm uma grande experiência nisso. A experiência mais consolidada em relação a acesso a uma educação remota é do Amazonas. Eles lá têm restrições grandes, ainda maiores em relação a essa questão da internet. O nosso esforço está em prover distintas estratégias para que cada aluno faça uso daquela que for mais conveniente”, comenta Sant'Anna.





Testes e pós-pandemia Provas e avaliações só voltarão a ser aplicados no retorno das aulas presenciais. “Neste momento, estamos trabalhando com atividades de fixação”, esclareceu a subsecretária de Desenvolvimento da Educação Básica, Geniana Guimarães, que também participou da coletiva.

A retomada da rotina nas escolas ainda não tem data prevista, mas o estado pretende somar a carga horária oferecida a distância às 800 horas/aula exigidas pelo Conselho Nacional de Educação. Graças à Medida Provisória 934/2020, editada em 1º de abril pelo presidente Jair Bolsonaro (sem partido), as instituições de ensino estão desobrigadas de cumprir os 200 dias letivos previstos na Lei de Diretrizes e Bases da Educação – desde que respeitem a carga horária padrão de 800 horas. “A reorganização das horas faltantes no retorno convencional depende de uma normativa do Conselho Estadual de Educação”, afirmou Geniana.

Após a pandemia, a Julia Sant'Anna diz que o estado planeja centrar esforços na busca ativa dos estudantes, na criação de um programa de reforço escolar, além da avaliação diagnóstica do plano de estudos a distância. “A ideia é termos um plano de estudos pessoal, para cada aluno da rede, para que a gente tenha a certeza de que o processo de ensino-aprendizagem se deu da melhor forma possível”, conta a secretária





Bolsonaro não descarta adiar prova do Enem





Brasília – O presidente Jair Bolsonaro afirmou ontem que está conversando com o ministro da Educação, Abraham Weintraub, e não descartou a possibilidade de um adiamento do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem). As provas não sofreram alteração no cronograma mesmo com a pandemia do novo coronavírus e serão aplicadas nos dias 1º e 8 de novembro. “O Enem, tô conversando com Weintraub, né? Se for o caso, atrasa um pouco, mas tem que ser aplicado este ano”, afirmou o presidente ontem ao deixar o Palácio da Alvorada.

Entidades civis, além de parlamentares, têm se pronunciado pelo adiamento da prova. O argumento principal é a falta de acesso dos alunos ao ambiente escolar por causa do novo coronavírus. Estudantes de classes mais baixas seriam os mais prejudicados por muitas vezes não ter acesso às aulas on-line, como muitos colégios particulares adotaram.

Em abril, uma decisão da Justiça Federal de São Paulo determinou que o Ministério da Educação mudasse o calendário do exame em razão das restrições impostas pela pandemia da covid-19. Weintraub, contudo, tem resistido e não admite mudanças no calendário de aplicação das provas.





Justiça O ministro Gurgel de Faria, do Superior Tribunal de Justiça, indeferiu ontem um mandado de segurança da União Nacional dos Estudantes (UNE) e da União Brasileira dos Estudantes Secundaristas (Ubes) pedindo o adiamento do Enem 2020. Segundo o ministro, não foi apontado na peça nenhum ato assinado pelo ministro da Educação, Abraham Weintraub, “o que inviabiliza a análise do pedido”.

Na decisão, Faria ressaltou que, de acordo com o artigo 105, I, b, da Constituição, compete ao STJ processar e julgar mandados de segurança impetrados contra atos do próprio tribunal, de ministros de Estado e dos comandantes da Marinha, do Exército e da Aeronáutica. “Assim, inexistindo ato concreto praticado pelo ministro de Estado da Educação, evidencia-se a sua ilegitimidade e, em consequência, a incompetência do STJ para processar e julgar o presente feito”, escreveu. As informações foram divulgadas pelo STJ.





Nas faculdades





O Ministério da Educação (MEC) autorizou que as universidades federais e institutos federais de educação prorroguem até o dia 16 de junho as aulas não presenciais devido à pandemia do novo coronavírus (Sars-Cov-2). A decisão foi publicada na edição do Diário Oficial da União (DOU) de ontem. O novo decreto entrará em vigor a partir de amanhã. A medida, assinada pelo ministro da Educação, Abraham Weintraub, adia a validade do decreto publicado em março. Na ocasião, o MEC tratou da substituição das aulas presenciais por aulas em plataformas digitais, enquanto durar a situação da COVID-19 no Brasil. Na publicação do DOU, o MEC permitiu, em caráter excepcional, a substituição das disciplinas presenciais. Inicialmente, a ação teria vigor até abril, mas ocorreram prorrogações e, agora, a medida terá validade até 15 de junho.