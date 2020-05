Fhemig planeja 434 leitos de CTI exclusivos para COVID-19

Hospital Eduardo de Menezes, no Barreiro, é exclusivo para o tratamento de infectados pelo coronavírus. (foto: Gladyston Rodrigues/EM/D.A Press - 17/05/2018)

Retaguarda

(Fhemig) tem, atualmente,para o tratamento da, localizados em Belo Horizonte, Juiz de Fora, Barbacena e Patos de Minas. A ideia da entidade é, em duas fases, o, totalizando. Os números foram divulgados nesta quarta-feira pelo presidente da Fhemig,, emcom deputados estaduais naSegundo Baccheretti, a Fhemig tem as condições necessárias para,, cuja maior parte deve ser instalado no Júlia Kubitschek. Depois,, a proposta é. A entidade planeja atender metade dos pacientes de coronavírus que procuram a rede pública de saúde nas cidades onde há leitos exclusivos da Fhemig para o enfrentamento à pandemia.A taxa dedosatuais está em cerca de. Os hospitais, em, concentram. Há outros 10 no Hospital Regional Antônio Dias, em Patos de Minas, seis no Hospital Regional de Barbacena e 20 no Hospital João Penido, em Juiz de Fora. O aumento na capacidade de atendimento vai contemplar, justamente, essas casas de saúde.“Percebemos, no resto do mundo e em outros estados onde a pandemia está avançada, como Amazonas, Rio de Janeiro, São Paulo e Ceará, que o que (mais) evita mortes são os leitos de terapia intensiva. Por isso, nosso foco é a abertura de CTIs”, explicou.O plano da Fhemig inclui, ainda,voltados aos pacientes da infecção. Atualmente, há 137. “O número de leitos de CTI é maior que os de enfermaria pelo perfil dos pacientes da COVID-19, que quando vão aos hospitais, muitas vezes evoluem desfavoravelmente”, acrescentou.

Para ampliar o acolhimento aos casos confirmados, o plano da Fhemig prevê a transferência de outros pacientes. O Galba Veloso vai poder comportar 200 pessoas internadas nas enfermarias que serão transformadas em unidades de terapia intensiva. O Hospital Alberto Cavalcanti, por sua vez, terá 10 vagas de CTI destinadas aos que, por conta da pandemia, não puderam ser acolhidos pelos hospitais utilizados para tratar os infectados.

A Fhemig tem, ao todo, 20 hospitais espalhados pelo estado. Um acordo de compensação oriundo da tragédia de Brumadinho fez com que recursos pagos pela Vale fossem direcionados a hospitais da rede.

Não faltam EPIs

Hospitais filantrópicos pedem ajuda

, o, por exemplo, tem, informou o gestor,para a conclusão de. Umtambém deve ser entregue., ajácerca de. Baccheretti revelou que, nas primeiras duas semanas, os hospitais da rede consumiram a totalidade de máscaras usada em quatro meses comuns. A partir daí, a entidade adotou rigorosos critérios na distribuição dos equipamentos. Segundo ele,“Tivemos uma queda de estoque muito importante. Percebemos que tínhamos de fazer um controle rigoroso. Centralizamos o estoque da Fhemig e fazemos uma distribuição diária em Belo Horizonte, e semanal, no interior, de acordo com o consumo. Desde o início da pandemia, não faltou nenhum tipo de EPI”, garantiu.De acordo com o presidente, o estoque da Fhemig não é o mesmo utilizado pelo governo estadual para repassar luvas, aventais, máscaras, óculos de proteção e afins aos municípios.Os parlamentares ouviram, também, a presidente da. Elano estado.“Em todo o Brasil, o Ministério da Saúde habilitou, até ontem, 3.810 leitos de UTI. Em Minas Gerais, foram 55. Nós, da gestão pública estadual, não conseguimos fazer todo o arranjo do plano de contingência, que precisa trazer as instituições que serão referência no atendimento”, comentou.Ainda segundo ela,. Citando o valor da dívida do Executivo, ela criticou o fato de as casas de saúde filiadas à Federassantas precisarem comprar os equipamentos. “Se a dívida é de R$ 1 bilhão, que R$ 200 milhões sejam compensados em equipamentos de proteção individual”, disse.Kátia pediu, ainda, que parte dosdosejamaos. De acordo com ela, as 316 unidades sem fins lucrativos do estado são responsáveis por cerca de 70% dos atendimentos feitos no Sistema Único de Saúde (SUS).