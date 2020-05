Kalil elogia postura em Nova Lima e critica movimento no fim de semana: 'É estúpido'

Alguns bares da cidade foram autuados pela prefeitura depois de desrespeitar normas de isolamento social (foto: Alexandre Guzanshe/EM/D.A Press)

13 barreiras sanitárias em Belo Horizonte e a possibilidade de aderir ao lockdown para evitar a expansão do coronavírus, o prefeito Alexandre Kalil (PSD) comentou a situação de Nova Lima, na Região Metropolitana, que quarentena. No mesmo dia em que anunciou a adoção deem Belo Horizonte e a possibilidade de aderir aopara evitar a, o prefeito(PSD) comentou a situação de Nova Lima, na Região Metropolitana, que registrou grande movimentação de pessoas em bares e no comércio no fim de semana, contrariando as medidas de isolamento social. Kalil elogiou a resposta dada pelo prefeito Vitor Penido e fez duras críticas aos que abriram mão da

“A guerra tem erros. Mas, imediatamente, o prefeito de Nova Lima entrou em ação, pesado e duro. São aqueles egoístas e idiotas que não pensam em ninguém, que continuam não ligando com sua mãe, com sua tia, com o idoso, com quem está morrendo ou entubado, que quer tomar sua cerveja gelada. Não posso falar o que é, mas é estúpido”, afirma o prefeito de Belo Horizonte.





decreto emitido por Vitor Penido no dia 4 permitiu a O crescimento da aglomeração em Nova Lima só foi possível depois que umporno dia 4 permitiu a abertura gradual da economia local , com restrições, como tempo máximo de abertura e capacidade reduzida.





fim à grande movimentação de pessoas no município. Alguns bares foram autuados por desrespeitar as normas previstas do decreto. Além de aumentar a fiscalização, a prefeitura de Nova Lima emitiu novo decreto, endurecendo as medidas de flexibilização, com proibição de por no máximo, uma hora. Na última sexta-feira, Kalil disse ter conversado com Penido, que prometeu dar umde pessoas no município. Algunspor desrespeitar as normas previstas do decreto. Além de aumentar a fiscalização, a prefeitura de Nova Lima emitiu novo decreto, endurecendo as medidas de flexibilização, com proibição de venda de cerveja na rua , do uso de calçadas e da permissão de que um cliente fique no estabelecimento,

Nova Lima ainda não registrou morte por COVID-19. Segundo o último balanço divulgado pela prefeitura, a cidade tem 93 casos confirmados de COVID-19, com 80 pessoas recuperadas. O número total de notificados com a doença é de 1427, enquanto 610 foram descartados. Ainda segundo o município, há 724 casos em investigação.