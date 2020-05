COVID-19: Nove argumentos científicos contra a tese da flexibilização do isolamento

Ruas vazias e a maioria das pessoas em casa é a condição ideal para se obter o melhor resultado no combate ao coronavírus (foto: Edésio Ferreira/EM/D.A Press )







A retomada gradual das atividades econômicas proposta pelo Programa Minas Consciente – protocolos disponibilizados pelo estado às prefeituras mineiras desde 30 de abril – é prematura e pode anular os benefícios proporcionados pela quarentena, como redução da taxa de mortalidade e de contaminação pelo novo coronavírus. Neste momento, o que o governo deve articular junto aos municípios é o reforço do isolamento social, não a flexibilização. A recomendação é do Comitê de Enfrentamento do Novo Coronavírus da UFMG.

O grupo defende a tese em um artigo, com base em nove argumentos científicos calcados em critérios da Organização Mundial da Saúde (OMS), estudos de instituições renomadas, como a Imperial College, além da experiência de países como Alemanha e Cingapura.

A primeira razão alegada para manutenção das medidas restritivas é o fato de que a transmissão do vírus, tanto no Brasil quanto em Minas, não está controlada. Com mais de 10 mil mortos pela COVID-19, o país ocupa o 6º lugar no ranking mundial de óbitos pela doença, cuja propagação ocorre em proporções exponenciais. “O problema do crescimento exponencial é que ele pode se acelerar de forma imprevisível, necessitando de medidas drásticas para evitar novos casos e interromper a cadeia de transmissão”, diz o texto do artigo.

No estado, os especialistas recorrem à trajetória da pandemia no interior para demonstrar o descontrole da disseminação. Números da Secretaria de Estado de Saúde (SES-MG) citados pelos pesquisadores mostram que, em 6 de abril, 56% dos óbitos confirmados em Minas eram procedentes de cidades do interior. Um mês depois, em 6 de maio, o índice já era de 76%. “Além disso, em 4 de maio, seis das 14 macrorregiões do estado já estavam com mais de 90% dos leitos de UTI ocupados e três delas tinham entre 70% e 90% desses leitos ocupados, chamando a atenção para o esgotamento da capacidade hospitalar, principalmente no interior do estado”, alerta a publicação.





REBANHO Outro tópico levantado pelos membros do comitê é que a polêmica “imunidade de rebanho”, estratégia que chegou a ser defendida no Reino Unido pelo primeiro-ministro Boris Johnson, não deve ocorrer tão cedo. A professora da Faculdade de Medicina da UFMG Cristina Alvim – uma das responsáveis pelo documento – explica que o conceito remete à resistência adquirida pela população após o contágio por uma doença – como a catapora, por exemplo – e posterior recuperação. Em tese, as pessoas curadas criam anticorpos. Quando uma porcentagem alta do “rebanho” se torna imune, o vírus então deixa de circular e a doença pode ser erradicada.

No caso do novo coronavírus, os estudiosos ressaltam que o custo humano e social dessa solução poderia ser altíssimo em Minas. A imunidade em massa, afinal, só pode ser alcançada quando mais de 70% da população é infectada. Uma projeção feita no paper mostra que, aplicando-se nesse contexto letalidade média da COVID-19 de 1%, observada em países com como a Alemanha, pelo menos 145 mil mineiros teriam que morrer para o sucesso da empreitada.

“O discurso da imunidade de rebanho demonstra falta de conhecimento sobre a dinâmica da doença. Se a gente transporta esse cálculo que fizemos de Minas para o Brasil, numa conta grosseira, chegamos à conclusão de que 140 milhões de pessoas (70% dos brasileiros) teriam que ser infectadas para que houvesse essa imunidade. Se 1% desse total morrer, haveria 1,4 milhão de óbitos”, pondera Cristina. A pesquisadora ressalta ainda que não há garantias de que os anticorpos adquiridos pelo contágio do Sars-CoV-2, o vírus da COVID-19, sejam uma garantia duradoura contra a infecção.





TESTAGEM A subnotificação de casos e a ausência de um planejamento de testagem para o estado também preocupam a UFMG. Segundo o documento, o estado testa, efetivamente, 11% dos casos suspeitos de coronavírus, o que faz da amostra pouco representativa da real expansão da pandemia. Diante desse cenário, a flexibilização do isolamento, na avaliação da universidade, ocorreria no escuro, uma vez que, sem testes, não há como monitorar a medida, ou mesmo acompanhar a evolução do surto.

De acordo com o documento, Minas realiza 478 testes por 1 milhão de habitantes desde o início da epidemia. A taxa do Brasil, considerada baixa na comparação com outros países, é três vezes maior. Na Itália, onde as medidas já começam a ser flexibilizadas, o isolamento, o índice é de 23 mil testes/milhão de habitantes.

A professora Cristina também alerta para o fato de que a retomada das atividades econômicas sem um plano de testagem adequado também põe o sistema de saúde na rota do colapso. Estudos matemáticos feitos pela universidade apontam que eventuais mudanças na taxa de transmissão do vírus provocadas pelo relaxamento podem multiplicar por 10 o número de infecções pela COVID-19, sem que haja aumento da demanda por leitos. Quando as autoridades notarem os efeitos dessa propagação em ocupação de vagas de UTI, pode não haver mais tempo para evitar o colapso do sistema de saúde.

“A doença tem transmissão rápida, mas a evolução é lenta. Nós temos 14 dias de incubação, dois dias de transmissão ainda assintomática, uma semana de síndrome gripal e, em média, até duas semanas de internação hospitalar. Isso faz com que a doença seja lenta. E se nós não detectamos precocemente a transmissão, quando notarmos o efeito da doença na ocupação de leitos hospitalares já haverá um enorme número de pessoas infectadas”, explica a médica.