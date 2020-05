Nova Lima tem bares com aglomeração após flexibilização

Pessoas em bares e restaurantes, na Alameda Oscar Niemeyer, ignoravam as normas do isolamento (foto: Alexandre Guzanshe/EM/D.A Press )







Bares e restaurantes abertos em Nova Lima, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, contribuíram para aglomeração e desrespeito às normas que permitiram a flexibilização do isolamento social no município. A reportagem do Estado de Minas flagrou o comércio na Alameda Oscar Niemeyer com mesas lotadas e clientes sem máscaras na tarde de ontem.

De acordo com o Decreto 10.043/2020, a Prefeitura de Nova Lima permitiria a abertura gradativa do comércio local com restrições. Desde a última terça-feira, serviços de alimentação que decidirem abrir deveriam concentrar o consumo no local das 11h às 15h, com, no máximo, 1/3 da capacidade e distância mínima de 1,5 metro por pessoa, além de uso de máscaras por clientes e funcionários.

Outros setores também foram permitidos funcionar, como comércio varejista em geral; empresas de estacionamento de veículos; segmentos de estética, beleza, barbearia, pet shop e congêneres: atendimento em domicílio ou, in loco, somente a partir de agendamentos prévios, permanência de um cliente/funcionário a cada 3m² de área de livre de circulação, medidas de higienização e esterilização dos equipamentos após o uso em cada cliente; escritórios em geral, imobiliária, engenharia, arquitetura, advocacia, contabilidade e turismo: em local com ventilação natural, distanciamento entre os profissionais e áreas comuns fechadas ou de acesso restrito.

Em nota, a Prefeitura de Nova Lima informou que tem realizado fiscalizações para o cumprimento das normas. Em caso de descumprimento das medidas, os estabelecimentos podem ser notificados, autuados e sofrer as seguintes sanções: interdição parcial ou total, cassação dos alvarás e multa. A prefeitura já havia informado que, se a abertura do comércio representasse riscos para o enfrentamento ao coronavírus, as condições de flexibilização poderiam ser revistas, e o isolamento social, reforçado.

A atitude de parte de clientes em Nova Lima reflete a queda na adesão ao isolamento social em todo o estado. De acordo com levantamento feito pela In Loco, em 22 de março, Minas Gerais tinha índice de acatamento às medidas de confinamento em 62,1%. Já nessa quinta-feira, o número caiu para 40,3%, pouco abaixo da média brasileira, que estava em 43,3%.

O Índice de Isolamento Social desenvolvido pela empresa mostra o percentual da população que está respeitando a recomendação de isolamento em todo o país. No ranking nacional, segundo último levantamento nessa quinta-feira, Minas Gerais está em 7º lugar no desrespeito à quarentena.