Minas tem 111 mortes por COVID-19 e quase 3 mil infectados pela doença

O número de mortos pelo novo coronavírus subiu de 106 para 111 em Minas ontem, de acordo com o Informe Epidemiológico da Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais (SES-MG). Três vítimas são de Juiz de Fora, na Zona da Mata Mineira, aumento que alçou o município ao segundo lugar no ranking de óbitos pela COVID-19 no estado. Os outros pacientes são de Uberlândia, no Triângulo, e de Belo Horizonte. Apenas um deles tinha menos de 60 anos.

Os infectados pela doença já somam 2.943, 173 a mais em um dia. O total de casos suspeitos, ou seja, notificações de Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG), é de 96.212, alta de 2.088. O volume de hospitalizações pela SARS segue em ascensão. O aumento é de 529% nas últimas 18 semanas em relação ao mesmo período do ano passado. No relatório anterior, o índice registrado era de 513%

A pandemia já afeta 217 das 853 cidades mineiras – ou 25% do estado. Cinquenta e uma registram óbitos. Belo Horizonte segue como epicentro do surto, com 25 mortes e 901 contaminados. Dezesseis localidades informaram seus primeiros casos de COVID-19 ontem. A maioria fica na Zona da Mata, caso de Astolfo Dutra, Tombos, Lajinha e Rio Novo. No Alto Paraíba, foram feitos os primeiros registros em Abadia dos Dourados e Perdizes. Brasópolis, Piranguçu e Lambari, no Sul de Minas, também entraram para a lista. Do Centro-Oeste, há Cana Verde e Cláudio. Da Região Central, Dionísio e Santa Bárbara. Do Vale do Rio Doce, Mantena e Vargem Alegre. Do Norte, Matias Cardoso.