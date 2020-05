Bebê cai durante parto em Contagem e pais serão indenizados em R$ 12 mil

(foto: TJMG/Reprodução)

Um bebê sofreu uma queda durante parto em uma unidade municipal de saúde em Contagem, na Região Metropolitana de Belo Horizonte. O recém-nascido foi diagnosticado com traumatismo craniano leve e os pais serão indenizados em R$ 12 mil por danos morais. O caso aconteceu no dia 11 de setembro de 2016.

Ainda segundo os pais, o recém-nascido foi diagnosticado com traumatismo encefálico leve e precisou ficar internado no CTI por dois dias. O bebê também apresentou sequelas nos dois braços. Durante a gestação, o feto não havia mostrado qualquer anormalidade, de acordo com o casal.

O município de Contagem afirmou que não houve erro passível de indenização e sustentou que a unidade médica não teve culpa no ocorrido. Declarou, ainda, que não foi provado o nexo de causalidade e pediu para o pedido dos pais ser negado.

O pedido foi julgado improcedente, em primeira instância, e o casal recorreu. Os pais sustentaram que a indenização não se referia somente à ocorrência de sequelas na vida do bebê, que não seriam permanentes, mas à situação em que eles passaram diante do acidente, que teria sido causada pela conduta dos profissionais de saúde da unidade.

O desembargador Jair Varão observou que os danos foram causados pela unidade de saúde municipal porque o trabalho de parto não teve o tratamento adequado a tempo e a mãe precisou dar à luz no corredor da instituição, sem o devido amparo médico. Situação que provocou a queda do recém-nascido e uma lesão por traumatismo craniano

“Pelo contexto analisado e as provas juntadas ao processo, o relator julgou que a conduta omissiva do hospital e a ocorrência do parto em condições inadequada de modo tinham permitido a queda da criança”, divulgou o Tribunal de Justiça de Minas Gerais (TJMG).

O desembargador julgou que cabia ao município o dever de indenizar os pais do bebê por danos morais, em um valor de R$ 6 mil para cada um.

“O abalo psicológico vivenciado pelos pais de uma criança recém-nascida diante do tratamento degradante a que a parturiente foi submetida no momento em que foi recepcionada pelo hospital, bem como por presenciar a queda da criança e vivenciar a angústia pela incerteza da existência de sequelas, é incontestável”, destacou o desembargador Jair Varão.