'Balrog' é flagrado com drogas em Neves, tenta subornar PMs, mas acaba preso

Homem acabou conduzido à Delegacia de Plantão de Ribeirão das Neves (foto: Reprodução/Google Street View) Balrog, personagem do game Street Fighter, foi preso na noite dessa quinta-feira em Ribeirão das Neves, cidade da Região Metropolitana de Belo Horizonte. Ele foi flagrado com drogas em casa e, com a ajuda da esposa, tentou subornar os policiais militares. Um homem apelidado de, personagem do game, foi preso na noite dessa quinta-feira em, cidade da. Ele foi flagrado com drogas em casa e, com a ajuda da esposa, tentou subornar os policiais militares.









O homem já era conhecido dos militares, segundo a corporação. Eles abordaram o suspeito e foram até sua casa, também em Ribeirão das Neves. Na residência de Balrog, os policiais encontraram um tablete de maconha prensada e R$ 1.200 em dinheiro.





Para tentar se livrar do flagrante, Balrog ofereceu uma arma de fogo aos militares como suborno. Eles fingiram aceitar a proposta. Com isso, a esposa do homem, que também tem 22 anos, buscou a arma com uma outra pessoa e entregou aos PMs. Eles conduziram o casal à Delegacia de Plantão de Ribeirão das Neves.





O homem vai responder pelo crime de tráfico de drogas, enquanto a mulher responderá por corrupção ativa. A Polícia Militar informou que Balrog, que também é o nome de uma criatura da trilogia cinematográfica Senhor dos Anéis, tem nove passagens por tráfico de drogas.