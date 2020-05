Coronavírus: Mário Penna anuncia reabertura de 60 leitos para tratar pacientes

(foto: Edésio Ferreira/EM/D.A Press) reabrir 60 leitos para atendimento exclusivo de pacientes da COVID-19. Uma parceria firmada entre o instituto e a Federação das Indústrias de Minas Gerais (Fiemg), vai viabilizar a implantação dos leitos e a contratação de profissionais de saúde. Ao todo, serão necessários R$ 7.971.603,34 milhões para reabrir os 60 leitos. O Instituto Mário Pena vai60para atendimento exclusivo de pacientes da COVID-19. Uma parceria firmada entre o instituto e a Federação das Indústrias de Minas Gerais (Fiemg), vai viabilizar a implantação dos leitos e a contratação de profissionais de saúde. Ao todo, serão necessários R$ 7.971.603,34 milhões para reabrir os 60 leitos.



custos, aproximadamente R$ 4 milhões, além da contratação dos profissionais de saúde, o montante será destinado à compra de equipamentos, itens e materiais de hotelaria como camas, colchões e travesseiros, além de luvas, máscaras, insumos de higienização e obras de manutenção. A parceria foi firmada por meio de mobilização empresarial promovida pela Fiemg. Indústrias mineiras contribuirão com 50% dos



Nesta sexta-feira, a diretoria do Instituto Mário Penna vai receber o governador de Minas Gerais, Romeu Zema, e o presidente da Fiemg, Flávio Roscoe Nogueira, para celebrar a reabertura.



Marco Antônio Viana Leite, diretor-administrativo do Instituto Mário Penna comemorou a ação. "Essa parceria reforça o compromisso com a saúde dos mineiros que o Instituto Mário Penna tem. Estamos muito felizes por poder colocar o instituto à disposição mais uma vez. Temos certeza de que esses leitos vão salvar muitas vidas e serão fundamentais na recuperação dos pacientes do coronavírus."





Já Flávio Roscoe, presidente da Fiemg, afirmou que a parceria é uma iniciativa que vai salvar vidas. "O hospital tinha uma área desativada e o projeto para a reativação chegou até nós e abraçamos a parceria com o Instituto. Esses leitos serão fundamentais para salvar vidas e poderão fazer atendimentos mais complexos. O hospital cumpre sua missão de ajudar a sociedade e a FIEMG apoia a iniciativa para salvarmos vidas em conjunto."