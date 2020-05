Atropelamento aconteceu na Rua Simonésia, no bairro Industrial São Luiz, em Contagem (foto: Reprodução/Google Street View)









O corpo do adolescente foi levado para o Instituto Médico Legal (IML).

Umde 17 anos morreu, na tarde desta quarta-feira, ao serpor uma motocicleta, no bairro, em Contagem, na Grande BH. De acordo com informações dao jovem corria atrás de uma pipa e não observou a aproximação da moto, sendo atingido e vindo a óbito no local.