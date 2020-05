Golpe usa nome do Ministério da Saúde para clonar celulares

O delegado Eronides Mendes Júnior, titular da delegacia de crimes cibernéticos da polícia civil de Pernambuco postou em redes sociais alerta para a população sobre golpistas que utilizam o nome do Ministério da Saúde para clonar whatsapp das vítimas. O ministério realiza consulta via telefone perguntando sobre o Covid-19, através de um sistema automátizado, via robô. Os golpistas gravaram a ligação e acionam as pessoas e, no final do questionário, enviam um código para supostamente validar o cadastro. Trata-se de um código de instalação do whatsapp que ao ser fornecido será clonado e o aplicativo deixa de funcionar no telefone da vítima. Segundo Eronildes, as pessoas que forem acionadas por telefone pelo Ministério da Saúde não devem repassar código ao final da pesquisa sobre o estado de saúde da população devido à pandemia e esar atentas aos números de origem. "O Ministério liga do número 136 ou 0136, se receber de um número privado ou de celular, pode estar certo que é golpe". Ele adverte que se receber ligação de qualquer outro número deverá desligar e ignora. Também não encia código pedindo validação. Achamada de qualuer outro número ou de um celular deve ser ignorada, recomenda o delegado.