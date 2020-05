Floriculturas reforçam venda on-line para faturar no Dia das Mães

Ederson Suape abastece o comércio de flores de Belo Horizonte e do interior de Minas há 14 anos (foto: Leandro Couri/EM/D.A Press)





Afetado de forma drástica pela crise do novo coronavírus, o faturamento das floriculturas da capital mineira deve experimentar algum refresco a partir de amanhã, véspera do Dia das Mães, comemorado no domingo, e que representa uma espécie de 'Natal das floras'. Serão ganhos modestos, segundo as previsões da Associação de Distribuidores e Produtores de Flores e Plantas de Minas Gerais (ADPF-MG). O setor enfrenta queda nas vendas desde o início do isolamento social para conter a COVID-19, que pode ultrapassar 70% em relação ao mesmo período do ano passado.





As empresas só podem prestar serviços de venda on-line ou por meio de delivery, o que, na avaliação da ADPF-MG, derruba boa parte do “charme” da data comercial, tão ligada a tradições, como a de escolher pessoalmente as flores que mais agradam as matriarcas das famílias.









Ederson Suape abastece o comércio de flores de Belo Horizonte e do interior de Minas há 14 anos (foto: Leandro Couri/EM/D.A Press)



No entanto, o movimento esperado para este domingo, ainda que reduzido, é comemorado pelo setor como um primeiro respiro em mais de 40 dias. “Em outros tempos, eu talvez reclamasse, já que o Dia das Mães é o nosso Natal, melhor dia do nosso calendário. Mas, considerando essa crise inédita, estou feliz com a possibilidade de ver algum dinheiro entrar depois de uma sequência tão longa de prejuízos. E é um ganho de alta qualidade – como são os de todas as datas comemorativas, por piores que sejam. Esta, talvez. garanta a sobrevida de alguns empresários até o fim da pandemia”, analisa Flávio Vieira, presidente da ADPF-MG.

Empreendedores que investem há mais tempo no cultivo do relacionamento com a clientela por meio do comércio eletrônico se mostram como o ponto fora da curva. Em meio ao caos, eles relatam menos instabilidade e projeções de lucro um pouco mais generosas para este feriado. Proprietário da Flora Marselha, instalada há 38 anos no Mercado Central de Belo Horizonte, Vinícius Amorim diz que o atendimento da empresa sempre foi, majoritariamente, presencial. Com o agravamento do surto de COVID-19, ele conta que acelerou os planos de transformação digital, por meio do WhatsApp.





Mirando no Dia das Mães, o empreendedor contratou ainda uma consultoria de redes sociais para aumentar os contratos de vendas fechadas a distância. O investimento, relata Vinícius, já começa a surtir efeito, mas a redefinição do relacionamento da flora com seus públicos é um efeito de longo prazo.





Enquanto isso não ocorre, ele reduziu os estoques para as vendas deste fim de semana. “Comprei um terço da mercadoria que eu normalmente compro para essa data, que costuma ser muito boa a partir de amanhã. O lucro deve cair cerca de 60%. Estamos trabalhando, hoje, para não quebrar”, afirma o empresário, que ainda não demitiu funcionários.





“Meu foco, depois que isso tudo passar, é investir no e-commerce. Montar um site de vendas. Já estou em contato com o Sebrae, inclusive, para viabilizar esse projeto. Quero sair dessa crise mais preparado”, comenta. SegundoVinícius, o carro-chefe das vendas nessa época do ano são orquídeas e buquês de rosas vermelhas, que serão vendidos pelo preço médio de R$ 100.





A situação da Flora Marselha é acompanhada cotidianamente pelo atacadista de flores Ederson Suape, que há 14 anos abastece floriculturas do Mercado Central e do interior de Minas. Ele sais de Holambra, no interior de São Paulo, pelo menos uma vez por semana para abastecer o mercado da capital mineira. Depois da pandemia, as visitas passaram a ser quinzenais. “Senão não compensa, nem o combustível da viagem”, argumenta.





O desenrolar da crise do coronavírus também surpreendeu positivamente o dono da floricultura Decorar BH Online, situada no Bairro Sagrada Família, Região Leste de BH. De acordo com Matheus Domingues, o movimento no início de abril, quando o decreto de quarentena passou a valer, caiu tão drasticamente que ele achou que teria que fechar as portas. “Felizmente, isso durou muito pouco tempo. As pessoas voltaram a comprar rapidamente. Não posso dizer que tive grandes perdas com a pandemia. Está tudo mais ou menos dentro da normalidade por aqui”, afirma.





O comerciante credita a estabilidade ao fato de estar inserido no contexto digital há alguns anos. O principal canal de vendas da flora é o e-commerce, criado há 6 anos. Domingues diz que quadruplicou os estoques de flores para o Dia das Mães e está bastante otimista quanto aos lucros. Ele apostou também nas cestas de café da manhã. O preço médio dos produtos varia de R$ 149 a R$ 329. As preferidas dos clientes são as orquídeas.





Campanha A situação dos que cultivam flores em Minas Gerais é ainda mais crítica que a dos floricultores e não deve ser amenizada com o Dia das Mães. Segundo o presidente da Associação de Distribuidores e Produtores de Flores e Plantas de Minas Gerais (ADPF-MG), Minas Gerais, segundo maior produtor do segmento do Brasil, os prejuízos no campo já alcançam a marca de R$ 1,3 milhão. Mais de 70% da mão de obra já teria sido demitida. O estado reúne cerca de 650 produtores. “Entre os 22 que tenho cadastrados na associação, apenas três continuam trabalhando”, de acordo com Flávio Vieira.